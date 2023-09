Reciclagem de lixo orgânico fará Santa Casa economizar R$ 14 mil por mês

Para reduzir a quantidade de lixo produzido no hospital, a Santa Casa de Campo Grande lançou a campanha Rumo ao Lixo Zero nesta quarta-feira (27), acompanhando o Programa Nacional Lixo Zero, promovido pela Zero Waste International Alliance.

A ação ajudará a unidade hospitalar a economizar cerca de R$ 14 mil por mês, fora os benefícios ambientais em razão dos descartes adequados dos resíduos, informou a presidente da instituição Alir Terra ao JD1 Notícias.

A Coordenadora da Higienização e condutora do projeto dentro do hospital, Mariana da Rocha, falou sobre o projeto ter como pilar a compostagem e os resíduos orgânicos. “A Santa Casa é um hospital de grande porte, com 775 leitos ativos. Então nós temos uma grande geração de resíduos aqui dentro. O lixo produzido pode ser divido em duas partes, sendo o resíduo perigoso/infectante que é o proveniente de toda assistência, sendo destinado a tratamento. Além disso, temos o resíduo comum que é a compostagem e o orgânico, os dois pilares da ação”, disse.

Outro objetivo para que o projeto seja implantado no hospital, é o de incentivar na preservação do planeta, conforme destacado por Mariana.

“Queremos incentivar as pessoas a plantar essa sementinha na mente e no coração de cada um, para que tenham consciência que nós precisamos fazer isso. Fazer algo para ajudar a salvar o planeta”, comentou.

A empresa responsável por tratar parcela orgânica dos resíduos gerados na Santa Casa, será a Organoeste. O gerente de Sustentabilidade da empresa, Diego de Souza Lima, explicou que por dia cerca de 1 tonelada de lixo orgânico é produzido pelo hospital. “É um número considerável que a gente quer desviar do aterro sanitário. Essa quantidade, além do custo, acaba sendo prejudicial ao meio ambiente, afeta negativamente os gases de efeito estufa”.

Com a reutilização correta do lixo, 50% do valor do contrato será devolvido ao hospital em adubo.

