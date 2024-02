Recorde em MS: cerca de 27 empresas foram abertas por dia em janeiro de 2024

Em Mato Grosso do Sul, cerca de 27 empresas foram abertas por dia durante o mês de janeiro de 2024. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (6), pela Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

De acordo com a Jucems, MS teve um recorde histórico de 862 novas empresas e, apesar de ter encerrado 518, o saldo ainda é positivo para a economia do Estado.

Segundo o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, o resultado vem do desenvolvimento econômico, sustentável e social, promovidos pelo governo. “Nós fechamos 2023 com a marca de 10 mil novas empresas abertas em Mato Grosso do Sul, o quarto recorde, consecutivo, em toda a série histórica da Junta Comercial. Agora, iniciamos o ano de 2024 com mais um recorde, atingindo o melhor resultado para o mês de janeiro", afirmou Verruck.

De acordo com o presidente da Jucems, Nivaldo da Rocha, os números atuais mostram que a política de desenvolvimento adotada pelo governo de Mato Grosso do Sul está certa e que os resultados tendem a crescer cada vez mais. "Entendemos que o ano de 2024 deverá ter o maior número de abertura de empresas do Mato Grosso do Sul. Isso valoriza o trabalho e a política de desenvolvimento efetuado pelos nossos gestores”, finalizou ele.

Confira os segmentos de abertura:

* 579 novas empresas no setor de Serviços;

* 249 no Comércio;

* 34 Indústrias.

Confira os municípios que receberam as novas empresas:

- 364 foram em Campo Grande;

- 98, em Dourados;

- 52, em Três lagoas;

- 23, em Sidrolândia;

- 22, em Chapadão do Sul;

- 19, em Corumbá;

- 17, em Nova Andradina;

- 17, em Ponta Porã;

- 13, em Maracaju;

- 13, em Paranaíba.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também