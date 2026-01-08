Menu
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans

A loja da Burguer King passa a operar dez unidades na Capital

08 janeiro 2026 - 15h28Taynara Menezes

O Burger King inaugura neste sábado (10), uma nova unidade na Avenida Gunter Hans, nº 2700, na região Tijuca–Aero Rancho, em Campo Grande. A loja faz parte do portfólio do Grupo Conforti, que passa a operar dez unidades da rede na Capital.

Com 126 lugares, a unidade segue o padrão das lojas recentes do grupo, com ambientes amplos, pé-direito elevado e arquitetura moderna. O projeto foi pensado para oferecer conforto e atender diferentes públicos ao longo do dia.

A inauguração contará com atrações voltadas para toda a família durante a tarde, e o espaço funcionará diariamente das 10h da manhã às 5h da madrugada. Esta abertura ocorre após o Grupo Conforti ter inaugurado, no fim de 2025, a unidade da Avenida Eduardo Elias Zahran, reforçando o ritmo de expansão da marca em Campo Grande.

