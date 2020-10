Rede Solidária entrega 500 kits com brinquedos no Dia das Crianças

A Rede Solidária aproveitou o Dia das Crianças para poder acolher as crianças que estão sem as atividades oferecidas pelo programa desde o início da pandemia.

O projeto social do Governo do Estado e gerenciado pela Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), tomaram medidas como distanciamento, uso de máscara, álcool em gel e todas as medidas necessárias para o enfrentamento da Covid-19, para não deixar o dia das crianças passar em branco.

Foram distribuídos 500 kits com brinquedos, doces e 10 máscaras, sendo 5 infantis e 5 adultos, que estão sendo produzidas no programa. A entrega atendeu crianças de 5 a 12 anos, nas duas unidades do Programa nos bairros Dom Antônio Barbosa e Jardim Noroeste em Campo Grande.

As irmãs Ana Vitória, 11, e Isabele, 6, chegaram acompanhadas da mãe. Felizes puderam matar um pouco da saudade do programa. "Estou sentindo muita falta das aulas de violão e com saudade dos amigos", contou Ana. Para a irmã menor as brincadeiras estão fazendo falta. "O que eu mais gosto são as brincadeiras que a gente fazia na salinha", lembrou.

Sem as aulas na rede pública e o apoio do Rede Solidária muitas crianças estão ociosas. É o caso do menino Enzo Alves, de nove anos. "Estou em casa só assistindo TV, comendo e jogando videogame. Gostava mais de fazer karatê no Rede".

A iniciativa de trazer as crianças para o projeto, cumprindo todas as regras de distanciamento e higiene, foi a maneira que os colaboradores e a direção do programa encontraram para acolher as crianças que vivem em situações de vulnerabilidade na data mais esperada por eles.

