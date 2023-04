Reestruturação do Bolsa Família e CadÚnico é debate em Encontro Estadual

O Encontro Estadual de Integração do Programa Bolsa Família e Cadastro Único realizado pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) começa nesta quinta-feira (13), a partir das 8h30, no auditório do Bioparque Pantanal.

O encontro vai tratar de temas como o novo formato do Programa Bolsa Família e a reestruturação do Cadastro Único. Na programação do evento, que vai até a sexta-feira (14), constam ainda assuntos como a tarifa social de energia elétrica, averiguação cadastral de renda, averiguação cadastral unipessoal e a revisão cadastral, além do Procad/SUAS (Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social).

O evento reúne gestores da assistência social, coordenadores do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, coordenadores dos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) e ainda técnicos municipais do PAIF (Proteção e Atendimento Integral à Família) dos 79 municípios do Estado.

CadÚnico

O Cadastro Único analisa em sua base de dados as principais necessidades das famílias cadastradas por meio de preenchimento de formulário eletrônico, onde os municípios são os responsáveis por identificar as áreas prioritárias de cadastramento e as famílias que residem nos territórios.

Os estados são responsáveis, entre outras funções, por dar apoio técnico aos municípios, esclarecendo dúvidas e promovendo a capacitação para os profissionais das equipes municipais dos programas federais.

