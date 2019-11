Referência em design, dupla palestrará nesta quinta em Campo Grande

Campo Grande recebe no dia 28 de novembro dois dos maiores nomes criativos do design mobiliário, Leonardo Lattavo e Pedro Moog. Juntos, eles estão à frente do famoso estúdio carioca de arquitetura e design, o Lattoog, onde móveis com design único que aliam arte, criatividade e funcionalidade são produzidos.

A dupla desenha para as principais fábricas de mobiliário do país e foram atração no Salão Internacional do Móvel de Milão - 2018 com sua cadeira Pantosh em escala gigante exposta em frente à Catedral D'uomo. Os Lattoog, como são conhecidos, são também professores da pós-graduação em Design de Mobiliário da Unigran Capital em parceria com a Supapo Criativo, pioneira em Mato Grosso do Sul.

Eles vêm agora a Campo Grande para compartilhar toda sua expertise na LATTOOG EXPERIENCE, um evento promovido pelo Supapo Criativo que acontece no Museu de Arte Contemporânea (MARCO). Na programação, a dupla apresenta a palestra Processo Criativo e Design Brasileiro e ainda exibe Insight, o documentário inédito da dupla, recém apresentado no evento Casa em Mutação da Casa Vogue. O filme faz parte de uma série criada pelo cineasta Ioseba Mirena, que conta a trajetória de designers, o dia a dia do trabalho e as inspirações para as suas criações.

Para completar, há ainda a exposição de Design Autoral: Supapo Design Criativo por Luciana Teixeira e autógrafos do livro Lattoog, pelos designers Leonardo Lattavo e Pedro Moog. "É uma oportunidade imperdível para os campo-grandenses que poderão aprender com profissionais tão talentosos e inovadores que estão escrevendo a história do design brasileiro contemporâneo", afirma Luciana.

Serviço

LATTOOG Experience

quando: 28/11, 19 horas

onde: MARCO - Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul

Rua Antônio Maria Coelho, 6.000 - Campo Grande/MS

Os ingressos custam R$ 100 + taxa, e podem ser adquiridos pelo link: http://bit.ly/lattoogexp

Deixe seu Comentário

Leia Também