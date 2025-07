REFIC-II é sancionado para regularização fiscal de Municípios

O projeto do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), pela criação do Programa de Regularização Fiscal II (REFIC-II) do Fundo Especial de Desenvolvimento, Modernização e Aperfeiçoamento da Corte foi sancionado pelo governador Eduardo Riedel.



O programa é destinado a promover a quitação de débitos dos jurisdicionados penalizados por multas aplicadas por decisões singulares ou colegiadas decorrentes de infrações administrativas apuradas pelo Tribunal de Contas.



O prazo para o devedor protocolar o seu pedido de inclusão no REFIC-II é de 90 dias a partir da regulamentação da Lei pelo TCE-MS, que por sua vez será feita dentro de 30 dias após a sanção. A adesão ao REFIC-II será permitida uma única vez.

Confira os percentuais de redução para cada forma de pagamento

I - 75% de redução, para pagamento em parcela única, à vista;

II - 65% de redução, para pagamento em 2 parcelas;

III - 55% de redução, para pagamento em 3 parcelas;

IV - 45% de redução, para pagamento em 4 parcelas;

V - 35% de redução, para pagamento em 5 parcelas;

VI - 25% de redução, para pagamento em 6 parcelas;

VII - 15% de redução, para pagamento em 12 parcelas

A os títulos que já sejam objeto de ação de execução fiscal ajuizada, por honorários advocatícios:



a) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito apurado com a adesão ao REFIC-II, nos casos

em que ainda não tiver se concretizado a citação do executado; ou



b) de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito apurado com a adesão ao REFIC-II, nos casos

em que já tiver ocorrido a citação do executado.

