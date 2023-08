Refis 2023: contribuintes têm até a próxima semana para aproveitarem os descontos

Os Campo-grandenses têm até sexta-feira (18), para quitarem suas dívidas com o município aproveitando os descontos do PPI (Programa de Pagamento Incentivado), conhecido popularmente como Refis. O pagamento de débitos de natureza imobiliária oferece desconto de até 90% à vista e aqueles que tem a intenção de parcelar, também podem obter descontos de até 70%.

Luiz Guilherme Ferreira, aproveitou o programa para parcelar a dívida do IPTU deixada por um antigo inquilino. “Meu imóvel estava alugado para terceiro e a pessoa não pagou o IPTU. Eu recebi um SMS da prefeitura informando sobre o débito e aproveitei essa oportunidade para regularizar a situação. O Refis me ajudou muito, falo pelo atendimento e desconto que foram excelentes. A sensação é muito boa, estar em dia com nossos compromissos traz muita tranquilidade”, disse.

O aposentado Manoel Alves Bento, de 74 anos, também aproveitou para regularizar a situação de seis imóveis. “Dos seis imóveis, três eu paguei à vista e três eu parcelei. O desconto foi ótimo, dessa vez foi o melhor desconto que já tive, nos ajudou bastante”.

Já a aposentada Maria Rute Arguelho, de 75 anos, aproveitou para regularizar o IPTU do imóvel do filho que estava atrasado. “Eu vim para parcelar o IPTU do imóvel do meu filho, acabei de parcelar e vou pagar. Meu marido quando era vivo deu essa casa para ele, mas ele nunca pagou imposto e agora estou aproveitando para colocar a dívida em dia com um bom desconto”, explicou a aposentada.

De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamentos (Sefin), no período entre o dia 17 de julho a 08 de agosto, foram arrecadados mais de R$ 8 milhões e realizados mais de 25 mil atendimentos online e mais de 9 mil atendimentos presenciais na Central de Atendimento.

Refis 2023

Neste ano, o pagamento de débitos de natureza imobiliária poderá ser feito à vista com desconto de até 90%, parcelado em seis vezes com desconto de 70% e parcelado em até 12x com desconto de 40%.

Os débitos de natureza econômica também terão desconto de até 90% para pagamento à vista e parcelamento, em alguns casos, em até 60 meses, conforme descrito no PPI. O parcelamento em até 6 vezes deve ter parcelas mínimas de R$ 100,00.

Os parcelamentos de 7 a 12 meses devem ter parcelas mensais mínimas de R$ 500,00. Parcelamentos de 13 a 18 meses com parcelas mensais mínimas de R$ 1.000,00. Parcelamentos de 19 a 24 com mensais mínimas de R$ 1.250,00.

Parcelamentos de 25 a 36 meses com mensais mínimas de R$ 1.500,00. Parcelamentos de 37 a 48 meses com parcelas mensais mínimas de R$ 2.000,00 e parcelamentos de 49 a 60 meses com mensais mínimas de R$ 2.500,00.

A emissão da guia DAM para pagamento à vista, parcelamento ou simulações de débitos poderão ser feitas pelo teleatendimento da Sefin, através do endereço eletrônico https://refis.campogrande.ms.gov.br.

No site, é preciso fazer um cadastro com login e senha para acessar as formas de pagamento com descontos. O atendimento presencial acontece na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655, das 8h às 16h. O pagamento pode ser efetuado por meio de cartão de crédito, débito ou Pix.

