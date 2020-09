Refis: contribuintes tem até hoje para ter 100% de descontos nos juros e multas

Nesta terça-feira (15), é o último dia para os contribuintes quitarem seus débitos com a Prefeitura por meio do Refis e ter 100% de descontos nos juros e multas. A medida visa amenizar os impactos da crise financeira agravada pela pandemia do coronavírus. Os recursos arrecadados serão investidos na saúde.

Os contribuintes podem aderir ao Refis 100% Saúde pela internet ou teleatendimento, evitando assim saírem de suas residências. O site para adesão ao Refis 100% Saúde é o refis.campogrande.ms.gov.br. O número para o teleatendimento é o 4042-1320.

Lembrando que a Central de Atendimento do Cidadão da Rua Arthur Jorge, 500, atende das 8 às 16 horas.

O Refis 100% Saúde abrange todos os débitos tributários ou não tributários vencidos, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não. Ele não abrange o IPTU 2020, infrações de trânsito, indenização devida ao município e débito de natureza contratual, contrapartida financeira, outorga onerosa, arrendamento ou alienação de imóvel.

