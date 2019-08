Reforma do Morenão pode custar R$ 4 milhões

O Governo do Estado juntamente com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) voltam a falar sobre revitalização do estádio Pedro Pedrossian (Morenão) na reunião que ocorreu na segunda-feira (5). A obra emergencial, está estimada em R$ 4 milhões.

O Estado formalizou proposta junto ao MPE para investir recursos próprios na restauração da tradicional praça de esportes, utilizando recursos do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, vinculado a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS). A obra será licitada e executada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), cabendo à UFMS a realização do projeto técnico.

Essa alternativa para garantir os investimentos no Morenão foi apresentada ao promotor Luiz Eduardo de Almeida, da 43º Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor, pelo o secretário especial chefe de gabinete do governador Reinaldo Azambuja, Carlos Alberto Assis, e o reitor da UFMS, Marcelo Turine.

Prioridade de governo

Para o promotor Luiz Eduardo Almeida, que determinou a interdição do estádio, com base em laudo apontando riscos de grau médio em sua estrutura, a solução encontrada pelo Governo do Estado para investir na reforma do Morenão “é extremamente positiva”.

O secretário Carlos Alberto Assis destacou, durante a reunião, realizada na sede do MPE, que o governador Reinaldo Azambuja incluiu a restauração do Morenão dentre as obras prioritárias de seu governo, e pretende transformar o estádio, numa segunda etapa, em uma arena moderna para grandes eventos esportivos e entretenimento. Assis observou que esse projeto deverá ser viabilizado por meio de parcerias com a iniciativa privada.

A Agesul será convidada a integrar a equipe para alinhamento nos detalhamentos e adequações previstos na obra. A restauração do estádio consistirá na recuperação hidráulica e elétrica, além de garantir maior acessibilidade e segurança. Está previsto também a instalação de um novo placar eletrônico.

Participaram da reunião o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda; o superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão; e o pró-reitor de Administração e Infraestrutura da UFMS, Augusto César Portela Malheiros.

