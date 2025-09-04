Menu
Regina Duarte deixa evento de cadeira de rodas

Atriz publicou relato nas redes sociais

04 setembro 2025 - 16h13Carla Andréa

A atriz Regina Duarte, de 78 anos, chamou atenção ao deixar a mostra de arte SP-Arte, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, usando uma cadeira de rodas.

Em publicação nas redes sociais, a atriz explicou que sofreu com uma bolha no dedinho do pé esquerdo, causada por uma bota desconfortável, após três horas de caminhada pelos corredores da feira.

“Estive sofrendo com uma bolha no dedinho do pé esquerdo causado por bota maligna. Em visita à maravilhosa mostra SP-Arte e massacrado por 3 horas de caminhada por 4 corredores de tudo que há de melhor na atual Arte Brasileira. O melhor de tudo vem agora: valeu! Tudo ali é muito forte, belo e inspirador”, escreveu Regina.

Famosa por trabalhos icônicos na televisão, como “Roque Santeiro” (1985), “Vale Tudo” (1988) e “Páginas da Vida” (2006), Regina Duarte vem se dedicando às Artes Plásticas desde 2023.

No início de 2025, a atriz lançou o site Regina Das Artes, onde passou a reunir e comercializar suas obras. O portal oferece desde acessórios, como ecobags de R$ 350, até pinturas a óleo avaliadas em até R$ 25 mil.

Além disso, Regina também disponibiliza impressões em Fine Art Canvas e Fine Art Papel Algodão. Segundo o site, sua primeira pintura a óleo data de 1947, uma reprodução ampliada de um registro da família, mostrando que sua trajetória nas artes vai muito além do recente lançamento do portal.

