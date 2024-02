Regras de programa habitacional do Estado são alteradas com base na renda familiar

Carla Andréa, com Governo do MS

As regras do Programa habitacional Financiado e Subsidiado, da Agência de Habitação Popular (Agehab), que foi lançado em 2015 através da parceria dos municípios com o Governo Federal, sofreu mudanças nas regras, agora o financiamento concedido é com base na renda familiar a partir de R$ 1,5 mil até acima de R$ 4,7 mil.

Os beneficiados com renda entre R$ 1,5 mil e R$ 2,8 mil, receberão subsídio de R$ 13 mil; os com faturamento de R$ 2,8 mil a R$ 4,7 mil, levarão R$ 9 mil; e R$ 5 mil para produto acima de R$ 4,7 mil. Também foi previsto a concessão do benefício, no valor de R$ 5 mil para aqueles que tem receita superior a R$ 4,7 mil.

A antiga regra só previa dois subsídios, o de R$ 13 mil e o de R$ 9 mil, para pessoas com renda entre R$ 1,6 mil e R$ 6,5 mil. Os novos valores passaram a vigorar imediatamente.

