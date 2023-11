Regulação de Vagas no SUS será debatido em audiência na Assembleia

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza nesta terça-feira (14), a audiência pública “Sistema de Regulação de Vagas no SUS: medidas para reverter o quadro de espera dos pacientes em Campo Grande", às 14h, no Plenário Júlio Maia com participação aberta da população.

A proposição do evento é do deputado Pedrossian Neto (PSD) e estarão representantes da Secretaria de Estado de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde (de Campo Grande), do Conselho Municipal de Saúde, também da capital. Além deles, devem participar membros da Defensoria Pública e do Ministério Público Estadual, para falar sobre a judicialização de casos de pessoas que buscam a Justiça após meses de espera por procedimentos e o quanto isso impacta no sistema de regulação como um todo.

“Hoje existem mais de 14 mil pessoas esperando por uma cirurgia eletiva, com espera maior que seis meses, com casos de pacientes que esperam até anos para um procedimento. Mais de 61 mil pessoas também esperam por consulta com especialista. Quero ainda fazer uma discussão sobre a transparência no sistema de regulação, com o debate ao Projeto de Lei 311, de minha autoria, que estabelece o direito ao cidadão para que ele saiba qual é a sua colocação na fila e qual é a média de tempo para que seja atendido”, detalhou Pedrossian Neto. Saiba mais sobre o projeto em tramitação acessando-o na íntegra aqui.

Serviço

As audiências públicas na ALEMS são abertas ao público e à imprensa, com cobertura dos canais oficiais de Comunicação pela TV ALEMS, Rádio ALEMS e Site Oficial, onde você também poderá acessar o Banco de Imagens. Acompanhe também pelas redes sociais n

Deixe seu Comentário

Leia Também