Reinaldo decreta atividades religiosas como essenciais

A partir de agora as atividades religiosas são consideradas, de forma oficial, como essenciais em Mato Grosso do Sul. A lei foi sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja e publicada na manhã desta sexta-feira (8) no diário oficial do estado e já está em vigor.

De acordo com a publicação, o Governo de Mato Grosso do Sul passa a reconhecer que as atividades religiosas realizadas nos seus respectivos templos e fora deles devem ser mantidas em tempos de crises oriundas de moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.

O documento também diz que, havendo autorização para a abertura dos templos, é imprescindível a adoção das medidas de biossegurança recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para o autor da lei, deputado Herculano Borges, a fé “exerce papel fundamental como fator de equilíbrio psicoemocional à população”.

