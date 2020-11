Reinaldo e bancada federal entregam viaturas para o Corpo de Bombeiros

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, entregou na manhã desta segunda-feira (23), sete novas viaturas em cinco unidades do Corpo de Bombeiros Militar.

Os veículos foram adquiridos com recursos do Fundo Especial de Saúde (FESA) e de emendas parlamentares da bancada federal e dos senadores Pedro Chaves e Simone Tebet. No total, os investimentos foram de R$ 1,8, sendo que cada UR de atendimento emergencial pré-hospitalar, teve o custo R$ 266 mil.

Quatro viaturas vão para os municípios de Aquidauana, Ivinhema, Jardim e Três Lagoas, e outras três ficarão em Campo Grande. As UR’s são modelo Van/Furgão, dotadas de equipamentos que permitem aos militares prestar socorro de suporte básico, de forma a estabilizar, imobilizar e transportar adequadamente a vítima ao centro médico

Reinaldo Azambuja destacou que além desses investimentos, outros serão anunciados na próxima semana. “Se você olhar nesses seis anos que estamos governando Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros teve a maior reestruturação em equipamentos da sua história. Isso também é fruto de uma boa parceria com a bancada federal, que tem olhar muito atento às prioridades do nosso Estado”, destacou o governador.

Representante da bancada federal, a senadora Simone Tebet pontuou que os investimentos no Corpo de Bombeiros refletem diretamente na sociedade, já que são os militares que “salvam vidas e resgatam as pessoas nas cidades e no campo”. “É uma alegria muito grande para a bancada federal contribuir de alguma forma com o bem-estar de Mato Grosso do Sul. Continuaremos ajudando o governador com essa parceria, especialmente na área da segurança pública”, afirmou.

O ex-senador e atual secretário especial de Relações Institucionais e Assuntos Estratégicos do Governo de Mato Grosso do Sul no Distrito Federal, Pedro Chaves, também falou sobre os investimentos. “O Corpo de Bombeiros é a organização mais importante e aclamada desse País, com rejeição zero. Atua na defesa da comunidade e da natureza. Tenho certeza que esse esforço do Governo do Estado com a bancada federal para mais recursos para a instituição vai continuar”, falou.

Na próxima semana, mais cinco unidades de resgate serão entregues ao Corpo de Bombeiros, informou o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

