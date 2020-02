Reinaldo e Toffoli falam sobre necessidade de forças federais na fronteira

Um dos assuntos tratados entre o governador Reinaldo Azambuja e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, durante a reinauguração da Escola Lino Villachá nesta manhã, foi a segurança na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

O tema ganhou força nesta semana, depois da execução do jornalista Léo Veras, que atuava principalmente com notícias policiais sobre os crimes praticados pelas facções. “O governador Reinaldo Azambuja falou comigo sobre a necessidade dar mais efetivo, não só das forças do Estado, mas também das federais nessa vasta”, afirmou o ministro Dias Toffoli.

Toffoli lamentou a morte de Veras e aproveitou para defender a liberdade de expressão. “Todo atentado contra jornalista é um atentado contra a liberdade de expressão. O STF historicamente tem garantido esse princípio constitucional da liberdade de expressão e liberdade de imprensa”, afirmou.

Para o governador, juntando os esforços, fica mais fácil combater o crime organizado na região. “O que não pode é deixar só a polícia do Mato Grosso do Sul em toda essa extensa fronteira. Tenho certeza que teremos um olhar do governo federal para mais efetivo e presença federal nas fronteiras do Estado”, disse.

Deixe seu Comentário

Leia Também