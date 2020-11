Reinaldo inaugura quartel do Corpo de Bombeiros em São Gabriel do Oeste

O governador Reinaldo Azambuja, inaugurou nesta segunda-feira (24), a 2ª Seção Comunitária do Corpo de Bombeiros Militar que vai cobrir um vazio operacional na região de Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande.

O município e região até então dependiam do socorro vindo dos grupamentos de Campo Grande e Coxim.

Além de São Gabriel, a nova Seção vai atender as ocorrências nas cidades vizinhas como Rio Negro e Camapuã, trazendo mais segurança para a população e para quem transita na região.

Prefeito de São Gabriel do Oeste, Jeferson Tomazoni, explicou que a construção do quartel era uma necessidade antiga. "Governador, muito obrigado por reconhecer a necessidade e investir no nosso município. O Governo do Estado tem investido em São Gabriel do Oeste. Pleiteávamos há um ano este quartel. É uma obra muito importante para nós", disse o prefeito.

O governador destacou a importância da presença dos bombeiros no Município e agradeceu o trabalho desempenhado pela força de segurança no combate à Covid-19 e aos incêndios no Pantanal. "É uma das instituições mais respeitadas pela população. Somos gratos pelo trabalho dos bombeiros no combate à Covid e no enfrentamento à maior seca dos últimos 50 anos, principalmente no Pantanal".

Construída em terreno de 900 metros quadrados doado pela prefeitura, a sede dos bombeiros em São Gabriel do Oeste possui 355,43 metros quadrados de área edificada e investimentos totais de R$ 510.725,84, sendo a maior parte de recursos estaduais (R$ 498.498.98), acrescidos de contrapartida do município (R$ 12.226,86).

Subordinada ao 5º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente de Coxim, a Seção de São Gabriel do Oeste terá o efetivo composto por bombeiros militares e Servidores Civis Auxiliares de Bombeiros – SCAB, treinados pelo Centro de Instrução Especializada de Bombeiros. No município, 25 civis concluíram o Curso de Capacitação do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro. Quanto ao efetivo militar, 10 bombeiros foram destacados para servir em São Gabriel do Oeste.

O governador Reinaldo Azambuja também entregou uma Unidade de Resgate à corporação, adquirida com recursos do Fundo Especial de Saúde (Fesa), e uma Auto Bomba Tanque, um veículo usado no combate a incêndios.

