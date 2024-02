Reinaldo será homenageado na Câmara Federal

O ex-governador Reinaldo Azambuja será agraciado nesta quarta-feira (7), na Câmara dos Deputados em Brasília, com a Medalha do Mérito Legislativo, reconhecimento por seu tempo à frente do Executivo de Mato Grosso do Sul.

A Medalha do Mérito Legislativo é uma maneira do Poder Legislativo reconhecer personalidades por serviços de interesse público.

Azambuja aparece na lista de agraciados pelo prêmio, referente ao ano passado, por seu tempo à frente do governo de Mato Grosso do Sul, com seus dois mandatos de 2015 a 2023.

Além de Reinaldo, serão laureados na mesma noite os ex-governadores Alceu Colares e Olívio Dutra, ambos do Rio Grande do Sul, os ministros do STF Alexandre Moraes e André Mendonça, e o governador de Minas Gerais Romeu Zema.

Ao JD1, o ex-governador explicou que a premiação é um reflexo do companheirismo mantido durante sua gestão, tanto com a bancada estadual quanto com a federal, além das mudanças enfrentadas pelo Estado durante seus quatro anos de governo.

“Tenho muita gratidão pelo companheirismo construído, por que entendo que política se faz com companheiros, com pessoas que fazem política, a gente não separa gestão da política, você tem que trabalhar junta as duas coisas, e o trabalho que nós [governo do Estado] realizamos foi fazer uma gestão de mudança, e de enfrentamentos, e de reformas estruturantes para o Estado, mas em nenhum momento deixamos de dialogar com a política, tanto a bancada federal quanto a bancada Estadual", afirmou Azambuja.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também