Reivindicada por Gerson Claro, pavimentação da MS-444 inicia em setembro

A pavimentação de um trecho de 17,06 km da MS-444, que liga Selvíria à BR-158 (em Inocência ), vai encurtar o trajeto entre Selvíria e Campo Grande, além de criar uma nova rota de acesso ao interior de São Paulo. A licitação foi homologada pelo Governo do Estado com investimento de R$ 39,3 milhões na primeira fase.

A pavimentação completa da rodovia terá 44 km de extensão e é uma demanda apresentada ainda em 2019 pelo deputado estadual Gerson Claro que trará benefícios para o escoamento da produção de 456 famílias de agricultores familiares da região. “A pavimentação da MS-444 é fundamental para integrar essa região e ampliar a competitividade logística de Mato Grosso do Sul”, avalia Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa.

Além de reduzir em cerca de 20 km o trajeto até a Capital, a rodovia vai facilitar o transporte de madeira de eucalipto voltado à futura fábrica de celulose em Inocência.

O novo percurso também permitirá que motoristas de Selvíria acessem Campo Grande pela MS-444, conectando à MS-112 e depois à BR-262, via Água Clara. Atualmente, o trajeto é mais longo, feito pela BR-158 até Três Lagoas.

O lançamento do segundo lote de obras que contempla os 29 km restantes ficará para 2026.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também