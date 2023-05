Cabos de energia causaram acidente que matou Marília, diz relatório

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) divulgou nesta segunda-feira (15) o relatório final sobre o acidente que matou a cantora Marília Mendonça em 2021.

O advogado da família da cantora, Robson Cunha, foi uma das primeiras pessoas a receberem o relatório e apontou que não houve falha humana ou mecânica no acidente.

No documento, é apontado que as decisões por parte do piloto “não demonstram erro”, e que todas as medidas para garantir a sobrevivência dos tripulantes foram tomadas.

“Não há nenhuma falha do objeto, não há pane seca, não há nada nesse sentido. E tão pouco, as decisões tomadas por parte do piloto não demonstram nenhum erro, nenhuma situação que, de fato, ele não pudesse fazer”, declarou o advogado à imprensa.

A Cenipa classificou os cabos da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) como um dos principais fatores para o acidente. O relatório apontou que a aeronave estava voando "dentro dos padrões".

