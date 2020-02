Remake de filme brasileiro se torna o mais assistido na Coréia do Sul

O filma nacional O Candidato Honesto, produzido em 2014 e estrelado por Leandro Hassum, ganhou uma refilmagem na Coréia do Sul que se tornou o filme mais visto no último final de semana no país do sudeste asiático. O longa-metragem superou filmes internacionais e premiados pelo Oscar como Adoráveis Mulheres.

Honest Candidate, título da refilmagem sul-coreana, estreou no dia 12 de fevereiro e vendeu 909 mil ingressos no primeiro cinco dias em cartaz. O filme superou o premiado filme norte-americano, Adoráveis Mulheres, que chegou a 464 mil ingressos, quase a metade, segundo a revista Variety.

A refilmagem segue a estrutura original de Paulo Cursino, mas foi adaptado por roteiristas locais. No lugar de Hassum, a atriz Ra Mi-Ran interpretará uma política que recebe uma repreenda da avó durante o leito de morte e não consegue mais mentir.

Versão original

O filme dirigido por Roberto Santucci foi distribuído pela Downtown Filmes e Paris Filmes liderou a bilheteria durante a época de estréia no Brasil, com mais de dois milhões de ingressos vendidos.

