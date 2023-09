Renegociação de dívidas com condições especiais no Procon termina nesta quinta

Chegou na reta final a 5ª edição da campanha “Estamos Quites” do Procon de Campo Grande, com descontos e parcelamentos na quitação de débitos.

A campanha que começou no dia 12, se encerra nesta quinta-feira (14), com ações no Procon da Avenida Afonso Pena das 8h às 17h atendendo consumidores e empresas

Quem for ao local terá a chance de renegociar dívidas com condições diferenciadas. Dentre as opções de negociação destaca-se a possibilidade de quitação do débito com descontos e facilidade no parcelamento. Na ocasião será possível fazer consulta gratuita ao SCPC, abertura e orientações sobre o CadÚnico, além da inclusão no benefício da Tarifa Social.

A ação conta com a parceria da Águas Guariroba, Energisa, Associação Comercial (ACICG), Claro e Secretaria de assistência social (SAS).

Serviço:

Campanha “Estamos Quites”

Data: de 12 a 14 de setembro

Local: Sede do Procon Campo Grande (Avenida Afonso Pena, 3.128, centro)

Informações: 67 2020-1231.

