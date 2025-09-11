Menu
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital

a 'rainha das quentinhas' como era conhecida, terá sua despedida no Crematório de Campo Grande

11 setembro 2025 - 10h10Sarah Chaves

A chef de cozinha Helen de Souza e Silva, conhecida como Helen Braz, faleceu nesta quarta-feira (10), em Campo Grande, aos 49 anos. Segundo amigos próximos, o câncer de mama contra o qual ela já havia travado uma batalha havia retornado. A médica que acompanhava seu tratamento no Hospital Regional informou que o quadro era considerado grave.

Dona do Tropeiro Gastrô Gourmet, no Coophatrabalho, Helen era uma das personalidades mais queridas da gastronomia sul-mato-grossense. Adepta do movimento slow food, valorizava ingredientes locais e fazia releituras de pratos nacionais e internacionais, sempre destacando a importância da comida como expressão cultural e afetiva.

Mesmo enfrentando problemas de saúde, Em 2021, conquistou o Prêmio Dólmã, na categoria estadual, uma das maiores honrarias da gastronomia brasileira. Em 2022 ela concorreu na categoria nacional, quando o prêmio ficou com o chef Rodrigo Oliveira.

Natural de Goiânia, Helen vivia há 18 anos em Mato Grosso do Sul, onde construiu sua carreira e se tornou referência, recebendo o apelido carinhoso de “rainha das quentinhas”.

O velório está sendo realizado na Capela Jardim das Palmeiras, no bairro Jardim Seminário, e a cerimônia de despedida acontece a partir das 15h, no Crematório Campo Grande.

