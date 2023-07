Reparos na rede elétrica 'fecham' Parque das Nações Indígenas às 17h hoje

Com mais um dia de reparo na rede elétrica agendado, o Parque das Nações Indígenas fechará às 17h nesta terça-feira (25). Ontem o espaço também passou por manutenção.

Conforme a nota encaminhada a imprensa, as atividades devem ser retomadas às 6h da manhã de quarta-feira (26). Esta é a segunda vez que o parque passa por manutenção na rede elétrica em 2023.

Por conta do fechamento de ontem, alguns leitores procuraram a reportagem do JD1 para comentar que ao tentar entrar no local, por volta das 14h30 já encontraram os portões trancados. No entanto, o responsável pelo parque informou que as entradas principais estavam disponíveis até o horário informado.

“Fechamos algumas mais cedo, porque o pessoal estava fazendo o reparo. Então tinham caixas de energia abertas nas proximidades. Mas o parque, os portões principais, foram fechados às 17h, assim como vai acontecer hoje”, disse Wagner Pereira, gestor do espaço.



