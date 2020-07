Resolve Imóveis Imobiliária trabalha com moto entregador durante a pandemia

A Resolve Imóveis que atua no ramo imobiliário em Campo Grande, conta com moto entregador que busca documentos pessoalmente com os clientes para evitar que a pessoa saía de casa em momento de pandemia.

A imobiliária conta com vários profissionais da área imobiliária, tais como arquiteta, advogado, corretor de imóveis, técnico em edificações, tudo isso voltado para resolver os problemas imobiliário em um único lugar.

Para respeitar o isolamento social, a Resolve Imóveis realiza agora reuniões com chamadas de vídeo com seus clientes ou com pessoas interessadas no serviço.

A empresa fica localizada na Rua Antônio Dias Adorno, N 210, Vilas Boas. Telefones para contato: (67) 99905-2075 ou (67) 99281-4571.





