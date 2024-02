Responsável pelo Burger King no Brasil quer ficar com o Starbucks no país

A Zamp, empresa responsável pelas franquias do Burger King e do Popeyes no Brasil, anunciou nesta quarta-feira (21) que está negociando com a Starbucks Corporation para se tornar a master franqueada da marca norte-americana no Brasil.

A informação foi dada pela empresa em comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), que havia questionado a empresa sobre reportagem do jornal Valor Econômico a respeito da negociação.

"A companhia iniciou tratativas com a Starbucks Corporation envolvendo o direito de explorar a marca e desenvolver as operações da Starbucks no Brasil, não tendo sido apresentada qualquer proposta ou celebrado qualquer acordo ou contrato com a Starbucks Corporation, exceto por um acordo de confidencialidade", informou a companhia em nota.

Atualmente a marca Starbucks no Brasil é operada pela SouthRock, que entrou com processo de recuperação judicial, com dívidas de R$ 1,8 bilhão.

