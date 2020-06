Vídeo - Restaurante impede que morador de rua almoce, mesmo pagando

O vendedor Jair Soares da Silva Junior, 23 anos, filmou e postou em suas redes sociais nesta sexta-feira (19), um vídeo do momento em que ele é impedido de pagar o almoço para um artesão de rua, no Restaurante Feijão Caseiro, na Calógeras.



Segundo relatos de Junior, ele estava saindo do trabalho para almoçar na rua 14 de Julho quando encontrou o rapaz. “Ele fazia artesanato na frente da loja que eu trabalho, eu estava passando,e ele pediu R$ 0,10 centavos para inteirar e poder comer”, conta.

Ainda de acordo com Junior, ele perguntou se o homem que segundo ele aparenta ser morador de rua, queria comer um salgado ou comida, e o rapaz respondeu que queria um prato de arroz e feijão.“Fui no restaurante Tomate na Dom Aquino, onde olharam ele de cima em baixo e não deixaram ele entrar. Em seguida fui em um restaurante onde eu sempre como que é o Feijão Caseiro, cheguei no estabelecimento, falei para o rapaz que pagaria o almoço para ele. No local eles olharam e falaram que não podia e inventaram a desculpa da máscara, mas o rapaz estava de máscara”, alega Junior.

Após a negativa do proprietário do restaurante por não deixar o artesão entrar, Junior conta que ali se iniciou uma confusão que por pouco não acabou em vias de fato. “Nisso, o filho do dono, e o dono foram pra cima de mim e me seguraram, e ameaçaram falando que iam no carro pegar algo, insinuando que pegaria uma arma”.

Junior chamou a Polícia Militar que esteve no estabelecimento, porém não encontrou nenhuma arma no veículo do filho proprietário do restaurante.

No final da confusão, eles não deixaram Junior pagar o almoço para o rapaz que conseguiu comer apenas em um restaurante uma quadra à frente, na mesma rua.

"Não deixaram o rapaz almoçar por conta da vestimenta dele, ele não estava sujo, mas com preconceito, não deixaram ele entrar", finalizou Junior.

Confira o vídeo do momento:

