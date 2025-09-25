Resultado preliminar da prova escrita do concurso da Polícia Civil é divulgado

A Secretaria de Estado de Administração (SAD), a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) e a Delegacia-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul divulgaram nesta quinta-feira (25), o resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva do Concurso Público para o cargo de Agente de Polícia Judiciária.

O certame, que visa o provimento de vagas para as funções de Escrivão de Polícia Judiciária e Investigador de Polícia Judiciária, está em andamento e oferece oportunidades no quadro da Polícia Civil do estado.

O resultado preliminar, que inclui a lista nominal de todos os candidatos, está disponível no endereço eletrônico oficial www.avalia.org.br .

Além disso, os candidatos poderão consultar suas Folhas de Respostas e o desempenho na Prova Objetiva por meio de links específicos disponíveis no site do organizador.

Os candidatos que discordarem do resultado preliminar têm até o dia 26 de setembro de 2025, às 23h59 (horário de MS), para interpor recursos. O procedimento deve ser realizado através de um formulário eletrônico, também disponível no portal da Avalia.

Após o término do período de recursos, os candidatos deverão aguardar as próximas fases do concurso, conforme o cronograma já estabelecido.

