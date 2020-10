Resultados dos recursos do processo seletivo da Agepen é divulgado

O Governo do Estado publicou nesta quinta-feira (1°), os resultados dos recursos interpostos pelos candidatos contra o resultado preliminar da avaliação curricular do processo seletivo de profissionais da saúde para atuação na Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen).

A relação publicada hoje a partir da página 60 no Diário Oficial do Estado , apresenta o nome do candidato solicitante, a função concorrida, resultado do recurso e sua motivação, respectivamente.

De acordo com o cronograma, as próximas publicações serão os resultados definitivos com a classificação, homologação e convocação.

Vagas

O processo seletivo oferece vagas para as funções de médicos – 20 horas (7 vagas para Campo Grande e 2 para Corumbá), farmacêuticos (2 vagas para Campo Grande e 1 para Corumbá), enfermeiros (5 vagas para Campo Grande e 1 para Corumbá), odontólogos - 20 horas (2 vagas para Campo Grande), técnico de enfermagem (4 vagas para Campo Grande e 1 para Corumbá) e auxiliares de serviços de saúde – auxiliar de saúde bucal (1 vaga para Campo Grande)

