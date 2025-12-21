Retrospectiva do local ao global: relembre os principais acontecimentos de 2025

Entre fatos que marcaram a política local, tragédias que abalaram a sociedade, decisões históricas e acontecimentos de repercussão internacional, 2025 foi um ano intenso para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Brasil e o mundo.

A capital sul-mato-grossense iniciou o ano com a posse da prefeita Adriane Lopes e viveu meses de comoção diante de crimes violentos, feminicídios e mortes que deixaram marcas profundas, além de debates estruturais como a CPI do Transporte Coletivo.

No Estado, grandes concessões, obras estratégicas e o envelhecimento acelerado da população estiveram no centro das atenções. No cenário nacional, investigações, decisões do Supremo Tribunal Federal, mudanças tributárias e episódios ligados aos atos golpistas seguiram mobilizando o país. No plano internacional, o ano foi atravessado por tensões comerciais, a morte do papa Francisco, a escolha de um novo pontífice, sanções políticas e até um ousado roubo no Louvre.

Janeiro



Adriane Lopes tomou posse como prefeita de Campo Grande em sessão solene realizada na Câmara Municipal, ao lado da vice-prefeita eleita. Na mesma cerimônia, também foram empossados os 29 vereadores eleitos para a legislatura 2025–2028.Em Mato Grosso do Sul, os prefeitos das cidades de Bandeirantes e Paranhos foram barrados de assumirem os cargos no primeiro dia do ano. Em ambos os casos, quem assumiu o executivo municipal foi o presidente da Câmara dos Vereadores.



Fevereiro

A jornalista Vanessa Ricarte, de 42 anos, foi assassinada a golpes de faca no dia 12, no bairro São Francisco, em Campo Grande. O crime, que mobilizou equipes policiais e causou forte comoção, teve como autor Caio César Nascimento Pereira, de 35 anos, preso em flagrante no local.

As investigações apontam que o suspeito já era conhecido pelas autoridades por um histórico recorrente de violência doméstica. Caio acumulava ao menos 14 registros e citações criminais, envolvendo lesões corporais, ameaças e outros episódios de agressão. Com o feminicídio de Vanessa, esse histórico passou a somar um novo e mais grave registro. Entre os antecedentes, consta um caso ocorrido em junho do ano passado, quando ele foi denunciado por agredir uma psicóloga e roubar o celular de um motorista de aplicativo que tentou intervir na situação.

Danilo Costa - 25

A morte do empresário e jornalista Danilo Pereira da Costa, ocorrida em 25 de fevereiro, está prestes a completar 10 meses deixando saudade e reconhecimento em Campo Grande. Fundador do Jornal de Domingo, em 1992, e do portal JD1 Notícias, Danilo foi responsável por modernizar a comunicação local e ampliar o acesso à informação. Aos 61 anos, faleceu após um mal súbito, deixando legado profissional, familiar e humano, marcado pelo compromisso com o jornalismo e pela valorização das pessoas.

Março

A CPI do Transporte Coletivo de Campo Grande foi instalada em 24 de março de 2025, na Câmara Municipal, para apurar irregularidades na prestação do serviço pelo Consórcio Guaicurus e a atuação do Poder Público na fiscalização. Presidida pelo vereador Dr. Lívio e relatada por Ana Portela, a comissão reuniu cinco parlamentares, criou uma ouvidoria para receber denúncias da população e encaminhou dezenas de requerimentos a órgãos competentes. Ao final dos trabalhos, o relatório apontou frota envelhecida, com idade média de 8,99 anos, 196 ônibus acima do limite contratual, falhas graves de conservação, ausência de seguro obrigatório, superlotação recorrente e indícios de omissão da Agetran, além de recomendar encaminhamentos ao Ministério Público e possíveis indiciamentos.



Abril

Em 2 de abril, os Estados Unidos impuseram tarifa adicional de 10% sobre todos os produtos brasileiros, dentro de um pacote de medidas retaliatórias a vários países. O governo brasileiro registrou a decisão, citando o impacto sobre exportações e o argumento americano de desequilíbrio comercial. No final de julho, em novo avanço, Washington anunciou incremento de mais 40% sobre parte das exportações brasileiras, elevando o total para até 50% em certos itens. A escalada em poucos meses ampliou o choque no comércio bilateral, pressionando o Brasil a avaliar respostas econômicas e diplomáticas.

Papa - 21

No dia 21 de abril, morreu o Papa Francisco, aos 88 anos, encerrando um dos pontificados mais marcantes da história recente da Igreja Católica. Jorge Mario Bergoglio faleceu no Vaticano em decorrência de um derrame seguido de insuficiência cardíaca irreversível, conforme informou oficialmente a Santa Sé. Primeiro papa latino-americano e o 266º líder da Igreja, Francisco ocupava o cargo desde março de 2013. Seu papado ficou marcado pela defesa dos mais pobres, pela busca do diálogo inter-religioso, pelo incentivo à justiça social e por uma atuação voltada à aproximação da Igreja com a sociedade contemporânea.

INSS - 23

Deflagrada em 23 de abril, a Operação Sem Desconto, da Polícia Federal em parceria com a Controladoria-Geral da União, investigou um esquema de fraudes envolvendo descontos indevidos em benefícios do INSS. A ação teve ao menos cinco fases, com cumprimento de 211 mandados de busca e apreensão em 13 estados e no Distrito Federal. Desde o início, oito pessoas foram presas, a maioria empresários ligados a associações conveniadas ao INSS que foram descredenciadas. Também houve sequestro de bens superior a R$ 1 bilhão, apreensão de carros de luxo e bloqueio de imóveis. As investigações apontam que o esquema causou prejuízo estimado em R$ 6,3 bilhões em cinco anos e levou à restrição de acesso a dados do INSS, com cancelamento de mais de 3 mil senhas de servidores.



Maio

O conclave realizado em maio definiu rapidamente o novo líder da Igreja Católica. Iniciado no dia 7 de maio de 2025, o processo foi concluído já no segundo dia de votações, em 8 de maio, quando a fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina, indicando consenso entre os cardeais. Pelo menos 89 dos 133 eleitores votaram no mesmo nome para suceder o papa Francisco. O cardeal protodiácono Dominique Mamberti anunciou o tradicional “habemus papam”, confirmando a escolha do cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, que adotou o nome de Leão XIV e fez sua primeira aparição pública na Praça de São Pedro.

Rota - 8

O Consórcio K&G venceu em 8 de maio o leilão de concessão da chamada rota da celulose, em Mato Grosso do Sul, ao oferecer desconto de 9% sobre a tarifa-teto dos pedágios. A disputa ocorreu na B3, em São Paulo, e teve quatro grupos participantes. O critério de escolha foi exclusivamente o maior desconto tarifário, que garantiu a vitória ao consórcio liderado pela K&G. O projeto prevê duplicação de 147 km de rodovias, além de acostamentos, terceiras faixas, vias marginais e a instalação de 14 pórticos de pedágio, consolidando uma das maiores concessões rodoviárias do Estado.

Feminicídio - 26

João Augusto Borges de Almeida foi o autor do duplo feminicídio registrado em maio, em Campo Grande, e passará por júri popular em fevereiro de 2026. Ele é acusado de matar a companheira, Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e a filha do casal, Sophie Eugênia Borges Medeiros, de apenas 10 meses. De acordo com a investigação, mãe e bebê foram assassinadas por esganadura dentro da residência. Em seguida, os corpos foram levados até o Núcleo Industrial Indubrasil, onde foram incendiados. O acusado foi preso em flagrante ao tentar registrar o desaparecimento das vítimas e confessou o crime à Polícia Civil.



Junho

O crime ocorrido em 28 de junho de 2025 chocou Campo Grande pela brutalidade e pelo vínculo familiar envolvido. Na data, Sahu Abel Heyn, de 35 anos, matou o próprio pai, Hugo Abel Heyn, de 69, a facadas dentro da residência da família, no Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian. Preso em flagrante, ele teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia. Meses depois, laudo psiquiátrico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul concluiu que o acusado é portador de esquizofrenia paranoide e era inimputável no momento do crime, por estar em surto psicótico. O documento recomenda internação psiquiátrica por, no mínimo, um ano. O caso segue na 1ª Vara do Tribunal do Júri, que deve decidir sobre a aplicação de medida de segurança.

Julho

A imposição da Lei Magnitsky a autoridades brasileiras ocorreu no dia 30, com a sanção aplicada pelo governo dos Estados Unidos ao ministro do STF Alexandre de Moraes. Criada em 2012 e ampliada em 2016 pelo Global Magnitsky Act, a legislação permite aos EUA punir unilateralmente estrangeiros acusados de violações de direitos humanos ou corrupção, por meio do bloqueio de bens, contas e da proibição de entrada no país. A medida pode atingir também serviços financeiros e digitais ligados a empresas norte-americanas, mesmo sem condenação judicial. No caso brasileiro, o Tesouro dos EUA alegou censura e prisões arbitrárias, citando decisões do ministro em processos ligados aos atos golpistas e a plataformas digitais.

Agosto 6 a 10

Em agosto, quando Campo Grande celebrou os 100 anos da Feira Central, o clima era de festa e memória, com discursos sobre tradição, identidade e futuro. Meses depois, em um cenário político bem diferente, o Senado Federal aprovou o chamado PL da Dosimetria, que reduz penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A proposta altera regras do Código Penal para diminuir o tempo de prisão e facilitar a progressão de regime, sob o argumento de corrigir excessos nas condenações. A medida dividiu o plenário e reacendeu o debate sobre os limites das punições a crimes contra a democracia.

Carlo Acutis - 7

Canonizado em 7 de setembro, Carlo Acutis entrou para a história da Igreja Católica como o primeiro santo da geração millennial. A proclamação, feita diretamente do Vaticano, mobilizou fiéis em Campo Grande, onde mais de 600 pessoas acompanharam a cerimônia na Capela do Milagre. A cidade ganhou destaque mundial por abrigar o milagre atribuído ao jovem italiano, ocorrido em 2013, quando um rapaz em estado vegetativo foi curado em Campo Grande. A presença da família do curado emocionou os fiéis e reforçou o simbolismo do momento, considerado um marco religioso para o Brasil.

Setembro - 29

O primeiro caso de intoxicação por metanol foi registrado em São Paulo dia 29, o Brasil passou a enfrentar uma crise sanitária provocada pela circulação de bebidas alcoólicas adulteradas. A partir daquele fim de mês, bares e restaurantes foram interditados preventivamente, após confirmações de mortes e casos graves, como o de uma mulher que ficou cega após consumir vodca na capital paulista. Estabelecimentos fechados durante as investigações voltaram a funcionar nas semanas seguintes, após análise documental e sanitária. A resposta mobilizou forças de fiscalização e saúde em todo o país. Até dezembro, o Ministério da Saúde contabilizou 890 notificações, com 73 casos confirmados, 22 mortes e outros óbitos ainda sob investigação, cenário que levou o governo a declarar estabilidade epidemiológica e encerrar a sala de crise nacional.

Outubro

O ministro Luís Roberto Barroso anunciou no dia 9 sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal, encerrando uma trajetória de 12 anos na Corte. Empossado em 2013, Barroso foi relator de ações de grande impacto social e atuou na defesa de direitos fundamentais, com decisões sobre eleições, sistema prisional, saúde, meio ambiente e liberdade religiosa. Também presidiu o STF, o CNJ e o TSE, destacando-se por aproximar o Judiciário da sociedade. Professor e constitucionalista, deixa legado marcado por protagonismo institucional e atuação em temas centrais da vida pública brasileira.

Louvre - 19

Um dos roubos mais ousados da história recente ocorreu em 19 de outubro de 2025, no Museu do Louvre, em Paris. Criminosos invadiram a Galeria de Apolo e furtaram oito joias da Coroa Francesa, avaliadas em mais de 100 milhões de dólares, em menos de sete minutos. Usando guindaste, elevador de carga e ferramentas elétricas, o grupo quebrou vitrines de alta segurança e fugiu em scooters. O crime revelou falhas graves, como sistemas desatualizados e senhas frágeis, gerando prisões, investigações internacionais e críticas à segurança do museu, embora a maioria das peças siga desaparecida.

Aniversário do Estado - 11

Com população majoritariamente feminina e negra, terceira maior população indígena do país e envelhecimento acelerado, Mato Grosso do Sul completou 48 anos marcado por profundas transformações sociais. Segundo o IBGE, o estado tinha 2,75 milhões de habitantes em 2022 e a estimativa atual é de 2,92 milhões, mais que o dobro dos 1,4 milhão registrados em 1977. As mulheres somam 50,8% da população e os indígenas chegam a 116,4 mil. O envelhecimento também se destaca: 15% dos moradores têm 60 anos ou mais, crescimento seis vezes superior ao ritmo populacional, enquanto a faixa jovem apresenta queda

Novembro

Supremo Tribunal Federal determinou na terça-feira (25) o encerramento do processo contra os réus do Núcleo 1 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com o reconhecimento do trânsito em julgado pelo ministro Alexandre de Moraes, após o fim do prazo para novos recursos, os mandados de prisão para cumprimento das penas começaram a ser executados. No dia 14, a Primeira Turma do STF rejeitou, por unanimidade, o primeiro recurso apresentado por Bolsonaro e outros seis condenados. As penas variam de 16 a 27 anos de prisão e atingem ex-integrantes do alto escalão do governo federal.

Isenção de imposto - 26

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, no dia 26, a lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês, além de conceder descontos a rendas de até R$ 7.350 e aumentar a taxação para contribuintes de alta renda. Publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (27), a norma entra em vigor em janeiro de 2026 e deve beneficiar mais de 15 milhões de pessoas. Para compensar a perda de arrecadação, a lei prevê alíquota progressiva sobre rendimentos acima de R$ 600 mil anuais, sem impacto fiscal. A proposta foi enviada ao Congresso em março e aprovada por unanimidade na Câmara e no Senado.



Libertadores - 29

Clube de Regatas do Flamengo conquistou o título Libertadores ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 na final disputada neste sábado (29), em Lima, no Peru. Com o resultado, o clube alcançou o quarto título da competição, somando as conquistas de 1981, 2019, 2022 e 2026, e tornou-se o primeiro brasileiro tetracampeão do torneio. O gol decisivo foi marcado aos 67 minutos pelo zagueiro Danilo, após escanteio cobrado por Giorgian de Arrascaeta, eleito o melhor jogador da competição. A final contou com grande presença de público, e o campeão recebeu premiação de USD 24 milhões.



Dezembro

A Construcap venceu a licitação fechada da Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, projeto estimado em R$ 5,6 bilhões. O leilão ocorreu na B3, na quinta-feira (4), com desconto de 22% sobre o valor previsto pelo governo. A empresa ficará responsável, por 30 anos, pelas obras de ampliação e pela gestão dos serviços não assistenciais. O contrato prevê novos blocos, reformas, modernização da estrutura e aumento de 60% na capacidade, sem interromper atendimentos. O hospital seguirá público, com gestão assistencial do Estado e atendimento 100% pelo SUS.



O governo dos Estados Unidos retirou, em 12 de dezembro, as sanções impostas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky. A decisão, divulgada em comunicado oficial nesta sexta-feira (12), também exclui da lista a esposa do ministro, a advogada Viviane Barci de Moraes, e o Instituto Lex, ligado à família. As medidas haviam sido aplicadas no fim de julho, durante o governo Donald Trump, sob acusações de violações à liberdade de expressão. Com a retirada, deixam de valer restrições como bloqueio de bens e proibição de entrada nos EUA.

