Retrospectiva JD1 2023: Reveja as principais obras inauguradas e anunciadas em MS

Investimentos em infraestrutura na área da saúde e educação e pavimentação foram algumas das principais ações do Poder Público em 2023. Melhorias foram feitas em Campo grande e no interior do Estado, algumas já iniciadas ainda devem ser concluídas.

Revitalização das 205 escolas - Com investimento de R$ 40 milhões dos cofres públicos, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriotas), anunciou dia 24 de abril o programa de revitalização das 206 escolas municipais em tempo recorde.

Os recursos são divididos de acordo com as especificações de cada unidade de educação, como a necessidade de reforma hidráulica e elétrica, pintura, cobertura, entre outras intervenções.

Capital terá 166 novas salas de aula - Ainda neste ano, foi anunciada a construção de 166 novas salas de aula nas escolas em Campo Grande, criando assim mais 6.600 vagas na Rede Municipal de Ensino para 2024.

Ao todo, serão investidos R$ 134 milhões de fonte própria da prefeitura. O plano para a educação municipal inclui ainda a contratação de mais 300 novos professores, a entrega de 205 parquinhos e brinquedos lúdicos pedagógicos e ainda a instalação de ares-condicionados em todas as unidades escolares, somando cerca de 4 mil aparelhos.

As escolas de Campo Grande terão ainda a instalação de plantas para utilização da energia fotovoltaica, que deve gerar uma economia de R$ 257 milhões em 25 anos.

Obras do Condomínio Belas Artes, na região central - O contrato da primeira etapa para a construção de 792 apartamentos que farão parte do Condomínio Belas Artes, localizado no Bairro Cabreúva, região central da Capital, foi assinado dia 24 de maio.



O terreno onde o condomínio será construído, avaliado no valor de R$ 20 milhões, foi doado pelo Município. 498 famílias que possuem renda mensal correspondente ao Grupo 2 do Programa Minha Casa Minha Vida, de até cinco salários mínimos, terão acesso a moradia.



Além dos 498 apartamentos destinados às famílias do Grupo 2, a Prefeitura, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, também receberá a contrapartida de 80 unidades avaliadas em R$ 198 mil cada, que serão transferidas para a carteira imobiliária da Amhasf, com o objetivo de atender ao programa de Locação Social.

Escritório do Chile na Capital - Para melhorar as negociações e tratativas do projeto da Rota Bioceânica, o Governador Regional de Tarapacá – no Chile, José Miguel Carvajal, inaugurou dia 7 de julho, o escritório do Chile na Capital.

A prefeita lembrou ainda que todas as áreas da gestão pública municipal serão trabalhadas para a integração entre os países que fazem parte da Rota Biocêanica. Desta forma as áreas da saúde, educação e outras serão fomentadas.

A instalação do espaço acontece depois de diversas reuniões entre a Prefeitura de Campo Grande e o Governo de Tarapacá, que foram coordenadas através das Gerência de Fomento ao Comércio Exterior da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio.

Duplicação da Cafezais - Em agosto, foi entregue a duplicação da Avenida Cafezais, em Campo Grande, uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado.

As obras de duplicação e recapeamento da Avenida dos Cafezais, principal ligação viária da saída de São Paulo (Avenida Gury Marques), com os bairros Paulo Coelho Machado, Jardim Canguru e Los Angeles, teve um investimento de R$ 11,2 milhões.

Ciclovia da Avenida Gury Marques - Anunciada em agosto, as obras da ciclovia da Avenida Gury Marques ainda estão em andamento. São 6,9 quilômetros de ciclovia, sendo 1,2 quilômetro na avenida Gury Marques, entre a avenida dos Cafezais e rua Buenópolis e 5,7 quilômetros na avenida Alto da Serra, desde o fim da rua Buenópolis até começo da avenida Salomão Abdala. O valor de execução do projeto é de R$ 1.258.265,81.

Parque Tecnológico de Campo Grande - Foi inaugrado no fim das comemorações do aniversário de 124 anos de Campo Grande, o Parktec CG – Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande, um local físico onde empresas, centros de pesquisa, universidades e outras instituições se reúnem para promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação, servindo de catalisador para a cultura empreendedora e o desenvolvimento econômico de Campo Grande e de toda a América Latina.

O Parktec CG é o primeiro Parque Tecnológico e de Inovação implantado em Campo Grande. Trata-se de um ambiente planejado de desenvolvimento empresarial, econômico, social, e sustentável, promotor da cultura de inovação e empreendedorismo, da competitividade empresarial e industrial, da capacitação técnica de pessoas e empresas, e da conexão entre as atividades desenvolvidas entre empresas e ICT´s (Instituição Científica e Tecnológica), com ou sem vínculo entre si.

Complexo Hospitalar Municipal - No dia 14 de setembro, a prefeita Adriane Lopes anunciou, com prazo de 1 ano, a construção do Complexo Hospitalar Público Municipal, na Capital. O complexo terá um investimento de cerca de R$ 200 milhões de uma parceria público/privada.

Cerca de 1500 pessoas serão atendidas por mês. O complexo, que será construído por uma empresa privada e administrado pela prefeitura, deverá ter 250 leitos pra atender as unidades de urgência e emergência da Capital. O espaço contará também com 10 salas de centro cirúrgico e UTI.

Além disso, o CEM (Centro Especializado Municipal) será incorporado ao Complexo Hospitalar. A intenção é solucionar demanda reprimida do pós-pandemia, que gerou uma grande fila para exames e cirurgias.

Malha Viária - A pavimentação da MS-382, entre Guia Lopes da Laguna e Cabeceira do Apa, da MS-320 em Três Lagoas, além das melhorias da Estrada do 21 (MS-345) e cascalhamento da MS-386, de Iguatemi a Amambai, somam cerca de R$ 1,5 bilhão investidos pelo Governo do Estado.

Entrega do reordenamento da AV. Três Barras - A readequação viária do cruzamento das vias Av. Três Barras, Av. José Nogueira Vieira e Rua Marquês de Lavradio e seu entorno foi lançada em 2021, mas entregue apenas neste ano.

Foi retirada da rotatória e instalação de dois conjuntos semafóricos, com 20 porta-focos e a adoção da mão-única numa quadra das ruas Domingos Jorge Velho e Miguel Sutil.

Interior

Aeroporto de Bonito - O investimenro de R$ 414 mil no Aeroporto de Bonito, possibilitou a limpeza das valas de drenagem e a instalação de 300 metros de alambrado na área operacional, melhorias que atendem as normas da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Somado as melhorias, o aeroporto avançou da categoria 3C VFR (Visual) para 3C IFR (Instrumento), aumentando o número de voos.

Avenida Coronel Ponciano em Dourados- O contrato de R$ 31.696.765,19 firmado entre Governo do Estado e a Engepar, possibilitou o avanço de 63% das obras de duplicação e revitalização da Avenida Coronel Ponciano, em Dourados.

A Coronel Ponciano liga a região central da cidade a bairros populosos e locais de serviço público e será duplicada entre a BR-163 e a Rua Palmeiras. Já trecho até a Marcelino Pires passará por revitalização. Também são previstos serviços de drenagem de águas pluviais, ciclovia e sinalização viária.

“Buracão” da Vila Bela em Coxim - O serviço de controle da erosão que tomou conta de uma área ao lado da Avenida Mato Grosso do Sul na Vila Bela em Coxim, está 45% concluída.

A obra consiste na construção de uma galeria de águas pluviais e na pavimentação de vias. Para combater o “buracão” – nome dado por moradores e comerciantes – são aplicados R$ 21,5 milhões de recursos estaduais, através da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) e da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Aeródromo de São Gabriel do Oeste - Em setembro, o Governo do Estado contratou a obra de implantação de cerca operacional no aeródromo de São Gabriel do Oeste, como parte do plano aeroviário de Mato Grosso do Sul. O investimento na obra do cercamento do aeródromo terá investimento de R$ 213,6 mil.

Pavimentação em Três Lagoas - Em dezembro, o governador Eduardo Riedel entregou R$ 125 milhões de investimento em Três Lagoas que inclui a pavimentação de 37,1 km da MS-320 e a restauração de cinco bairros da cidade.





