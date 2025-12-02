Menu
Reunião de secretariado do Governo já tem data

Segundo o governador, o levantamento consolidará os resultados do ano e projetará ações para 2026

02 dezembro 2025 - 09h36Sarah Chaves
Governador Eduardo Riedel (PP)Governador Eduardo Riedel (PP)   (Sarah Chaves/JD1)

A reunião de balanço do Governo de Mato Grosso do Sul com secretários será realizada em 17 de dezembro, conforme afirmou o governador Eduardo Riedel em coletiva de imprensa. Segundo ele o encontro também deve "definir a expectativa de 2026 para os resultados, através dos contratos de gestão e do governo”

O encontro dará continuidade às avaliações anuais, como em 2024, quando secretários, diretores e dirigentes apresentaram um panorama técnico das ações do ano.

O governo encerra 2024 com resultados considerados positivos, metas consistentes e boa percepção pública. Dos 238 projetos previstos nos eixos estratégicos, cerca de 70% foram cumpridos, com destaque para 126 iniciativas em Desenvolvimento Social, 72 em Governança e Gestão, 42 em Produção e Competitividade e 35 em Inovação e Sustentabilidade. O trabalho conjunto, reforçado por lideranças como o vice-governador Barbosinha e secretários estaduais, prepara o terreno para novas diretrizes e contratos de gestão em 2025.

