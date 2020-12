Réveillon ‘Bonito de La Musique’ é cancelado

Tentando prevenir a população e tentando fazer com que os casos de covid-19 não aumentem em Bonito, várias entidades e associações da cidade se posicionaram e a tradicional festa de Réveillon, a ‘Bonito de La Musique’ foi cancelada.

Grande parte da população que foi contaminada com o novo coronavírus já está recuperada, mas por cautela, a cidade achou melhor, neste ano, não realizar festas com pessoas aglomeradas.

Nesta quarta-feira (9), a organização do evento emitiu uma nota explicando os motivos do cancelamento. Os organizadores agradecem a cidade de Bonito e destacam ter empatia pelo município que proporcionou alegrias a toda equipe.

Ainda de acordo com a nota divulgada pela organização, todas as pessoas que compraram o ingresso da festa com antecedência terão reembolso.

OUTRAS MEDIDAS PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES EM BONITO

A Polícia Militar de Bonito recebeu um reforço de mais 12 militares para contribuir na segurança da cidade durante o final do ano. Os policiais estão realizando o trabalho ostensivo em vários pontos da cidade, principalmente em lugares de grande fluxo de pessoas.

Conforme o coronel Anderson Avelar, uma operação está sendo feita no município e segue até janeiro de 2021. Além dos 12 militares que já estão trabalhando em Bonito desde o mês de novembro, Avelar também adianta que a PM está bem equipada para manter a segurança da população neste final de ano.

PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA

O IDB (Instituto de Desenvolvimento de Bonito) é um grande parceiro do turismo da cidade. O presidente Guilherme Poli, destaca que o setor tem trabalhado duro e sempre busca alternativas para manter a segurança de todos. Antes da reabertura do turismo, para tentar barrar a pandemia, pelo menos sete protocolos de biossegurança foram implantados na cidade. Todas as regras estabelecidas nos documentos estão sendo rigidamente cumpridas pelos empresários do município.

“Tivemos redução de até 50% nos hotéis, atrativos e restaurantes. Todas as medidas de prevenção para combater a covid-19 estão sendo feitas pelos empresários. Disponibilizamos álcool em gel e o uso de máscara é obrigatório. Todos nossos colaboradores estão usando EPIs e foram treinados para trabalharem durante esta difícil fase que o mundo está enfrentado”, explicou Poli.

CASOS DE COVID-19 EM BONITO

Até a tarde desta quinta-feira (10), dos 856 casos confirmados desde o começo da pandemia, Bonito já soma 776 curados do novo coronavírus.

Entidades e associações estão se organizando para evitarem aglomerações na cidade

