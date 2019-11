Revitalização das ruas transformará bairros de Campo Grande

No planejamento elaborado pela Prefeitura de Campo Grande para os próximos dois anos, os bairros vão receber mais 100 quilômetros de recapeamento, melhorando o tráfego principalmente em vias arteriais.

Na região urbana do Lagoa, que receberá 7,5 km, será refeito o pavimento da Avenida Marinha (que tem 3 km de extensão), principal via de acesso ao Coophavila 2, conjunto habitacional a 15 quilômetros do Centro. O asfalto da Avenida Marinha, feito nos anos 80, está todo remendado, após 30 anos de tapa-buracos.

Ainda no Lagoa, o planejamento contempla três vias estratégicas para a circulação nesta região urbana da cidade. Será recapeada a Rua Clineu da Costa Moraes, com 1 km de extensão, que liga a rotatória da Marechal Deodoro/Manoel da Costa Lima ao Jardim Leblon; a Rua Manoel Joaquim de Moraes e o seu prolongamento a Souto Maior, que atravessa vários bairros, como Vila Jussara, Cooaphama e o Bairro Tijuca, numa extensão de 3 quilômetros.

Com recursos do Finisa e do Orçamento da União, o Aero Rancho receberá 6,1 km de recapeamento, abrangendo as principais vias de acesso a um dos bairros mais populosos da cidade.

Receberá novo pavimento as avenidas Raquel de Queiroz, Santa Quitéria, Campestre, além da Rua da Divisão. Na região do Bandeira, serão recapeadas a Avenida Três Barras (da Avenida Zahran até a Rua Gabiel Del Pino); Marques de Pompal; Marques de Lavradio, João Arinos e José Nogueira.

Já na programação de substituição da concessionária para substituição da rede de água, será refeito o asfalto na Rua da Pátria, no Taverópolis; Alexandre Fleming ; Avenida Salgado Filho; Tiradentes; Brigadeiro Tobias, entre outras.

Deixe seu Comentário

Leia Também