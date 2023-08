Reviva Mais Cultura: Prefeitura abre inscrições para "Food Truck"

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) convoca comerciantes que estejam interessados na venda de alimentos durante as programações do I Festival Reviva Mais Cultura e Turismo de Campo Grande que será realizado nos dias 23 a 26 de agosto.

Poderão participar da seleção pessoas físicas ou jurídicas que tenham disponibilidade e condições para realizar a comercialização dos seus produtos durante o evento.

Os interessados devem respeitar a definição dos pontos para o exercício de comércio, observando os limites mínimos e condições de instalação, conforme as seguintes orientações: Alimentos comercializados em veículos automotores (Food- trucks, Trailers e reboques e afins), como no caso de hamburguer, pastel, pizza, cachorro-quente, espeto, choripán, doces, sorvetes e outros.



As inscrições serão nos dias 10 a 11 de agosto de 2023, das 7h30min às 11h e das 13h ás 17h30min, entregue em envelope lacrado na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), localizada na Rua Usi Tomi, 567, bairro Carandá Bosque.

Confira informações sobre o edital e o formulário de inscrição no Diário Oficial de Campo Grande desta quinta (10), a partir da página 7.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também