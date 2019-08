Reviva na 14 de julho tem data definida para ser entregue

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O portal da prefeitura de Campo Grande confirmou nesta terça-feira (27), a entrega da revitalização da rua 14 de Julho para dia 29 de novembro. A inauguração será com decoração natalina para atrair o público para compras do fim de anos.

A obra será antecipada na entrega, já que o contrato termina mesmo só em março de 2020.

De acordo com a Engepar, empreiteira responsável pela obra, cerca de 85% dos serviços já foram concluídos e já dá para ver como vai ficar o espaço. Drenagem, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e vistoria técnica já foram finalizados. Telecomunicações estão com 95% executados.

O passo mais esperado é a retirada dos fios de energia elétrica, já que o Reviva embutiu uma série de infraestruturas, tornando-as mais modernas e com possibilidades de expansão, e implantação de novos serviços, como a rede de gás natural, por exemplo. Essa etapa está prevista para acontecer no fim de setembro.

Acompanhando as tendências mundiais sobre Cidade Inteligente, a rua 14 de Julho terá fibra óptica em toda a sua extensão, com wi-fi gratuito para a população. Além disso, serão instaladas câmeras de segurança em todas as quadras.

Com a ideia de impulsionar o comércio e o turismo em toda a sua extensão, o Reviva Campo Grande vem para provocar o dinamismo econômico na região.

