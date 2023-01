Ex-adjunto da Semagro agora é secretário-executivo da Semadesc

Ex-secretário-adjunto da antiga Semagro, Ricardo José Senna, foi nomeado como secretário-executivo na Secretaria-Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação da (Semadesc/antiga Semagro) em publicação desta sexta-feira (6), no Diário Oficial do Estado.

A Semadesc conta com as secretarias executivas de Desenvolvimento Econômico Sustentável; Agricultura Familiar, de Povos Originários e Comunidades Tradicionais; Qualificação Profissional e Trabalho; Ciência, Tecnologia e Inovação e Meio Ambiente.

A nomeação, assinada pelo secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, vale desde 1º de janeiro de 2023, quando o governador Eduardo Riedel (PSDB) assumiu o governo estadual.

Outra nomeação conta com Eliane Saleti Detoni Rocha como secretária-executiva do Escritório Estadual de Parcerias Estratégicas, que já exercia a função, mas, agora com a criação das secretarias-executivas, foi definida como chefe.

