Riedel anuncia licitação para construção do Centro de Atendimento à Criança na Capital

Durante o anúncio de mudanças no governo de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (26), o governador Eduardo Riedel informou sobre a abertura de licitação para a construção do Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente em Campo Grande.

O prédio será instalado no Bairro Jardim Imá, situado em frente à Casa da Mulher Brasileira. O terreno, anteriormente pertencente ao Governo Federal, foi doado ao Estado para essa finalidade.

O governador destacou: "O próximo passo agora é a gente avançar na licitação, já estamos com recursos destinados, R$ 7 milhões de um projeto executivo de construção e aí junto com o município e com as diferentes secretarias envolvidas, colocar em pé nesse ano de 2024 o Centro Integral de Produção de Proteção da Criança e do Adolescente aqui em Campo Grande ao lado da Casa da Mulher Brasileira."

O compromisso de construir o centro surge como resposta às demandas públicas, especialmente após a morte de Sophia Ocampo, uma menina de 2 anos vítima de abuso sexual e agressões. A iniciativa busca fortalecer a proteção e assistência às crianças e adolescentes.

