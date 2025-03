Riedel apresenta desenvolvimento do estado ao embaixador da Áustria no Brasil

O embaixador da Áustria no Brasil, Stefan Scholz, acompanhado da embaixatriz Angelika Scholz, estiveram em missão diplomática no Mato Grosso do Sul, oportunidade em que o governador Eduardo Riedel, apresentou informações importantes sobre o desenvolvimento econômico sustentável no Estado.

O governador explicou sobre a linha de ação do Governo do Estado em defesa do meio ambiente, especialmente, no bioma Pantanal, além de desenvolver iniciativas como o Carbono Neutro. A reunião foi uma oportunidade para a troca de experiências e possibilidades de estreitar as relações entre Mato Grosso do Sul e a Áustria.

De acordo com o secretário Jaime Verruck (Semadesc), que participou do encontro, o Mato Grosso do Sul já possui aportes de investidores austríacos, responsáveis por serviços industriais no setor de celulose, e que poderão ser ampliados com a implantação de novas plantas fabris.

Já o secretário Hélio Daher, que também esteve presente na reunião, frisou que o Estado tem entre as suas inspirações o modelo austríaco - de setor produtivo e também o currículo da educação profissional e básica.

Cerca de 5.000 austríacos residem no Brasil, que é o maior parceiro comercial da Áustria na América Latina. Praticamente metade do total do comércio externo austríaco com esta região é realizada com o Brasil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também