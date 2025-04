Riedel assina autorização para repasse de R$ 25 milhões à Santa Casa

Depois que a Santa Casa de Campo Grande entrou na Justiça para que a Prefeitura fizesse o repasse de R$ 42 milhões, com o risco de colapso na Saúde, o Governo do Estado de MS, anunciou, o repasse de R$ 25 milhões, que serão oficializados em assinatura na tarde desta quinta-feira (3).

No total, o valor será transferido em três parcelas de R$ 8,3 milhões, com a primeira prevista para 20 de abril, e as demais em maio e junho, e ocorrerá via Fundo Municipal de Saúde.

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, destacou que o governo do Estado trabalha para garantir o funcionamento do hospital. “O Estado não tem medido esforços para fortalecer a saúde pública e assegurar que ninguém fique sem atendimento, garantindo um serviço digno para todos”, comentou.

Outras medidas para garantir a continuidade dos serviços de saúde oferecidos pelo hospital devem ser anunciadas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também