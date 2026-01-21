Menu
Riedel assume presidência do Brasil Central e mantém José Eduardo na Secretaria-Executiva

Posse ocorreu durante a 1ª Assembleia de Governadores de 2026 e reforçou a atuação integrada dos estados

21 janeiro 2026 - 14h14Taynara Menezes    atualizado em 21/01/2026 às 14h21
José Eduardo durante posse com Eduardo RiedelJosé Eduardo durante posse com Eduardo Riedel   (Foto: Reprodução )

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), assumiu nesta quarta-feira (21) a presidência do BrC (Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central), durante a 1ª Assembleia de Governadores de 2026. Na ocasião, ele adiantou para a reportagem que manterá José Eduardo no cargo de secretário-executivo do BrC, e priorizará governança para aproximar integrantes da presidência.

Ao assumir o comando do BrC, Riedel ressaltou a responsabilidade do cargo e recordou sua participação na criação do consórcio, nos último dez anos, desde quando atuava como secretário de Estado. “Assumo com muita responsabilidade, com muito orgulho e um desafio muito grande. Eu participei como secretário de Estado da criação desse consórcio há dez anos e pude acompanhar de perto tudo o que aconteceu ao longo desse período, o nível de maturidade a que o consórcio chegou”, afirmou.

Durante o discurso, o governador destacou que o consórcio atua de forma integrada nas áreas administrativa, econômica e política, com resultados concretos para os estados. Entre os exemplos citados estão a compra coletiva de medicamentos, que somou R$ 136 milhões, garantindo economia média entre 14% e 30% e segurança nos pagamentos aos fornecedores, o fortalecimento da economia regional com geração de oportunidades, e a atuação conjunta dos governadores.

