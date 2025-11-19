Menu
Riedel confirma novos investimentos do MS Ativo e pavimentação em Bandeirantes

O prefeito, Celso Abrantes, estima salto histórico na infraestrutura e recebe ainda cessão de prédios escolar e hospitalar

19 novembro 2025 - 11h12Sarah Chaves    atualizado em 19/11/2025 às 12h59
Além do prefeito, participaram também vereadores e representantes da bancada estadual e federalAlém do prefeito, participaram também vereadores e representantes da bancada estadual e federal   (Saul Schramm/Secom)

O governador Eduardo Riedel recebeu o prefeito de Bandeirantes, Celso Abrantes, para definir os projetos contemplados pelo programa MS Ativo Municipalismo, em uma reunião de trabalho realizada na manhã desta terça-feira (18), e destacou que os investimentos confirmados agora tem como foco a pavimentação e fecha um ciclo de ter uma cidade praticamente toda pavimentada.

Além do prefeito, participaram também vereadores e representantes da bancada parlamentar estadual e federal. “A gente tem que olhar o Estado como um todo, e observar em Bandeirantes o que aconteceu, em termos de crescimento, com os investimentos do MS Ativo 1 e agora o MS Ativo 2, ajuda a transformar a cidade", afirmou Riedel.

O governador ainda destaca que os investimentos confirmados agora tem como foco a pavimentação e fecha um ciclo de ter uma cidade praticamente toda pavimentada. "É uma mudança de conceito muito importante", concluiu.

O prefeito Celso Abrantes também reconheceu a importância do programa e destacou que os investimentos só são possíveis com o apoio do Governo do Estado.

“Hoje Bandeirantes deve ter 40% das ruas asfaltadas e com o investimento do MS Ativo 1 e 2 vamos chegar a 90%. Além disso, conseguimos a cedência de um colégio que é do Estado para o município, que a gente já usa. Também conseguimos a cedência do prédio do hospital antigo, hoje inativo, para a gente fazer um asilo”, afirmou Abrantes.

O deputado Jamilson Name reforçou o papel do Legislativo na construção de uma gestão municipalista. “Nós, do Legislativo, temos papel importante nesse apoio aos prefeitos de Mato Grosso do Sul. Somos um elo fundamental entre as administrações municipais e o Governo do Estado. Temos que legislar para todos, independentemente de ideologias partidárias”.

Outro pedido que foi atendido pelo Governo do Estado é referente ao apoio para reformar quatro prédios onde funcionam escolas municipais que precisam de melhorias e adaptação, beneficiando mais de 1,4 mil alunos da rede municipal.

 

