Riedel decreta luto no estado pelo falecimento do Papa Francisco

O falecimento do Papa Francisco na manhã desta segunda-feira (21), em decorrência de um derrame e insuficiência cardíaca irreversível, comoveu o mundo inteiro. O argentino Jorge Mario Bergoglio, primeiro papa latino-americano da história, ocupava o cargo desde março de 2013 e era o 266º líder da Igreja Católica.

Por meio de suas redes sociais, o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel lamentou o ocorrido. "Seu pontificado foi marcado pela humildade, simplicidade e compromisso com as causas sociais.Como primeiro papa latino-americano e jesuíta, deixou um legado de fé, amor ao próximo e busca por uma igreja mais inclusiva. Que seu exemplo continue a nos inspirar a viver os ensinamentos de Cristo", escreveu.

Em Diário Oficial Extra de segunda-feira (21), foi decretado luto oficial de três dias em Mato Grosso do Sul, em razão da morte de Jorge Mario Bergoglio, Sua Santidade o Papa Francisco. As bandeiras ficarão hasteadas a meio-mastro em todas as repartições públicas estaduais e federais.

No país, o presidente Lula já havia decretado, também na segunda-feira (21), luto oficial de sete dias em homenagem ao Papa Francisco. Por meio de nota, o presidente destacou o legado do pontífice e lamentou profundamente a perda de uma “voz de respeito e acolhimento ao próximo”.

