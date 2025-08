CG 126 anos: Riedel destaca investimentos durante lançamento de agenda de obras

A celebração dos 126 anos de Campo Grande, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul reforça sua presença com um volume expressivo de investimentos. Somente nesta gestão, mais de R$ 1,057 bilhão estão sendo aplicados na Capital em obras e ações que impactam diretamente a vida da população.

Durante o anúncio das comemorações, o governador Eduardo Riedel destacou que os investimentos vão desde infraestrutura urbana até projetos de saúde, educação, habitação e logística. “O que já está pactuado nesse mandato para Campo Grande são R$ 1 bilhão e 57 milhões, e eu mostro onde isso está acontecendo. É importante a sociedade ter acesso”, afirmou Riedel.

Entre os destaques estão os R$ 46 milhões no Aeroporto de Santa Maria, um equipamento estratégico para atração de investimentos e dinamização econômica, além da policlínica estadual, obras de mobilidade, R$ 252 milhões em educação e R$ 250 milhões em habitação, com soluções inovadoras como o programa Bônus Moradia.

O governador também ressaltou a relevância de Campo Grande como eixo logístico e econômico do Estado. “Nossa capital é a porta de entrada do empresariado, de quem investe em Mato Grosso do Sul. Precisamos resolver problemas sim, e vamos fazer isso juntos. Eu vou ser parceiro de Campo Grande nessa caminhada”, garantiu.

Além dos projetos estaduais, a Prefeitura lançou um pacote de R$ 250 milhões em mais de 230 ações, muitas delas realizadas em parceria com o Estado. Entre as entregas previstas estão a pavimentação do Bairro Nova Lima, revitalização da Avenida Duque de Caxias, a entrega da EMEI São Conrado, requalificação da USF Jardim Noroeste e a inauguração da Praça Alves Pereira e do Condomínio Vila dos Idosos.

A programação inclui ainda eventos culturais, como o retorno da Noite da Seresta, com show da cantora Wanderléa na Concha Acústica Família

A parceria entre Estado e Município tem sido fundamental para viabilizar as ações anunciadas. A prefeita Adriane Lopes reconheceu essa integração como essencial para superar os desafios que a cidade enfrenta, especialmente na área da saúde. “A cidade cresceu, a população aumentou, mas os equipamentos e os serviços continuam do mesmo tamanho. Esse é o nosso grande desafio. Acredito que toda decisão tomada pelo governador venha ao encontro de solucionar esse problema”, disse Adriane.

