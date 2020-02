Riedel diz que “iniciativas garantem eficiência da segurança “

Lançado pelo Governo de Mato Grosso do Sul em 2017 o programa "Escola Segura, Família Forte" ganha destaque no cenário internacional.

O programa da Secretaria de Gestão Estratégica (Segov), em parceria com a secretaria estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e as secretarias de Educação estadual (SED) e municipal (Semed) analisa a interação social entre instituições de ensino, polícia e comunidade como também a eficácia das políticas públicas de segurança na melhora dos indicadores escolares dos locais atendidos pelo programa.

As rondas ostensivas e preventivas, executadas pela Polícia Militar, em 60 escolas municipais e estaduais da capital, garantem segurança para estudantes, professores e pais nas instituições de ensino e arredores.

Segundo analise do secretário de Governo, Eduardo Correa Riedel, a iniciativa está além dos estudos já realizados anteriormente no país sobre o tema, já que o programa possui certificação global por ser pioneiro.

Riedel explica que todo o processo é motivo de muito orgulho. "Fomos selecionados na convocatória internacional realizada pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), da qual 90 projetos de países da América Latina foram inscritos, e apenas dois no Brasil foram contemplados. Isso demonstra que estamos no caminho certo: trabalhando com critério e inovação para melhorar a qualidade de vida da população, mesmo diante de uma conjuntura financeira difícil na economia do País”, explicou.

Uma comissão formada pelo técnico do CAF, Eduardo Fagre, e representantes das secretarias inseridas no projeto participaram de uma reunião estratégica na sede da Governadoria para discutir a fase final de avaliação do programa.

De acordo com o superintendente de Gestão Estratégica da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Tanner Nogueira, ficou acordado com a instituição latina uma pesquisa de campo programada para o mês de abril, sobre a eficácia do programa na melhora do ambiente escolar, com os quatro mil alunos atendidos pelo projeto.

Após uma análise criteriosa do CAF, os dados serão apresentados no segundo semestre com um diagnóstico preciso sobre a melhora na aprendizagem dos estudantes, em disciplinas fundamentais no ranking do IDEB, como português e matemática.

Já Eduardo Fabre, um dos avaliadores da CAF, elogiou o comprometimento e o papel de do Governo do Estado junto ao programa. “O alinhamento das secretarias é fundamental para entender e canalizar todas as necessidades do programa. Vejo isso de uma forma muito positiva”.

