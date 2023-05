Riedel e Adriane inspecionam obras nas Moreninhas

Acompanhado da prefeita da Capital, Adriane Lopes, o governador, Eduardo Riedel, vistoriou as obras de infraestrutura na região das Moreninhas e a duplicação da Cafezais, em Campo Grande. Na ocasião, o chefe estadual destacou os quase R$ 100 milhões de investimentos nos locais.

"Trata-se de uma parceria do Estado com o município, para que a gente ajude a transformar Campo Grande, pavimentando as ruas sem asfalto, junto com drenagem, e esgotamento sanitário. Nosso foco é ajudar as prefeituras municipais, para oferecerem uma melhor condição de vida para sua gente", afirmou o governador.

Além da prefeita, estava também a senadora Tereza Cristina, além do vice-governador Barbosinha e o secretário estadual de Infraestrutura, Hélio Peluffo.

Secretário Hélio Peluffo, prefeita Adriane Lopes, senadora Tereza Cristina

hoje nas Moreninhas

Moreninhas

Com cronograma de 540 dias, a obra de pavimentação e recapeamento de diversas ruas da região das Moreninhas começou em dezembro do ano passado. São R$ 41,3 milhões de investimento, para promover o asfalto de 92,5 mil m2, recapeamento de 31,8 mil m2, além de drenagem, esgotamento sanitário e sinalização viária.

O asfalto vai chegar nas ruas Floreal, Ubirajara, Inconfidente, Buenópolis, Cana Verde, Salomão, Jaguariuna, Israelândia, Joaquim Leonardo Maia, Alto da Serra, Camocim, Osni Moura, Bento de Souza, Crispin Moura, Equipe Gugelmim e Equipe Barrichelo.

Duplicação Cafezais

Com 77% das obras concluídas, são R$ 9,5 milhões de investimento do Estado, em parceria com a prefeitura, o projeto inclui a pavimentação de 13,3 mil m2, drenagem de 1,8 mil metros, sinalização viária, implantação de ciclovia, alças de acesso e recapeamento de toda a Avenida.

A duplicação foi em 1,15 km, que começa na rotatória do bairro e segue até a entrada da Avenida Gury Marques.

Deixe seu Comentário

Leia Também