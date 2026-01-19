Menu
Riedel destaca alinhamento após período interino de Barbosinha no Governo

O vice apresentou relatório de entregas realizadas em janeiro

19 janeiro 2026 - 11h54Sarah Chaves
Barbosinha ocupou função de governador interino durante férias de Eduardo RiedelBarbosinha ocupou função de governador interino durante férias de Eduardo Riedel   (Bruno Rezende)

Após reassumir o comando do Executivo estadual, o governador Eduardo Riedel se reuniu com o vice-governador Barbosinha nesta segunda-feira (19), para receber o relatório das ações realizadas enquanto o vice esteve à frente do Governo de MS, entre 29 de dezembro a 16 de janeiro.

Durante o encontro, Riedel agradeceu a condução dos trabalhos e ressaltou o alinhamento da gestão. “Tenho que destacar a importância de ter governador e vice-governador alinhados no mesmo propósito e na mesma agenda. O Estado não pode parar, e não parou”, afirmou. O governador também elogiou o desempenho do vice. “Ele fez uma agenda fantástica, dando sequência às ações do Estado, com dedicação e comprometimento.”

Ao comentar as perspectivas para 2026, Riedel demonstrou otimismo. “Estou muito animado para este 2026, com muitas coisas para acontecer, e vamos seguir dedicados às áreas essenciais para o cidadão sul-mato-grossense.”

Durante o período como governador em exercício, Barbosinha percorreu municípios e distritos do Estado. Ao final, agradeceu a confiança. “A mensagem é de agradecimento. Fomos muito bem recebidos pelos prefeitos, vereadores e comunidades das cidades por onde passamos”, afirmou

Entregas

Durante o mês de janeiro, o vice-governador Barbosinha, conduziu uma agenda intensa de entregas do Governo de Mato Grosso do Sul em diferentes regiões. Entre as principais ações, o Estado entregou a nova Unidade Móvel da Rede Hemosul, investimento de R$ 3,5 milhões, que vai ampliar a coleta de sangue nos 79 municípios sul-mato-grossenses, reforçando a interiorização da saúde e o abastecimento dos estoques.

No Cone Sul, em Tacuru, Barbosinha liderou a entrega de obras que somam R$ 17,8 milhões, com destaque para a reforma da Escola Estadual Cleto de Moraes Costa, que recebeu mais de R$ 10,5 milhões em melhorias estruturais, acessibilidade e modernização, fortalecendo a educação como eixo central do desenvolvimento regional.

A agenda também incluiu investimentos em infraestrutura urbana em Eldorado e Japorã, que juntos ultrapassam R$ 9,7 milhões. Em Eldorado, foram entregues obras de pavimentação e restauração asfáltica, enquanto em Japorã os recursos contemplaram prédios públicos, espaços esportivos, culturais e iluminação pública em LED.

Nos assentamentos de Itaquiraí, o Governo do Estado realizou entregas históricas, com quase R$ 4,2 milhões aplicados em sistemas de abastecimento de água, beneficiando quatro comunidades rurais, além de R$ 1,4 milhão em obras na Escola Estadual Professora Tertulina Martins de Oliveira. Ao longo das agendas, Barbosinha reforçou o compromisso do governo com a interiorização das políticas públicas e a melhoria direta da qualidade de vida da população.

