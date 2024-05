Riedel empossa 15 novos defensores públicos de MS

Na noite de quinta-feira (2), 15 novos defensores substitutos da Defensoria Pública foram empossados em Campo Grande. Na solenidade, o governador Eduardo Riedel destacou o papel do órgão na inclusão das pessoas que mais precisam. Com a posse, o número de defensores públicos saltou de 204 para 219. A cerimônia foi realizada no Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça.

“Nosso Estado - desde o início que assumimos o Governo, é meu primeiro mandato - ele tem um direcionamento muito claro porque propõe ser próspero, verde, digital, mas acima de tudo: um estado inclusivo. Nós não fazemos isso sem a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul”, disse o governador.

Ele destacou o crescimento do Estado (6,6%), superior ao dobro da média nacional no último ano, mas afirmou que isso só valerá a pena se houver oportunidade para todos. “Não podemos ter números robustos de crescimento e geração de oportunidade, se deixarmos algum sul-mato-grossense para trás. E essa é a missão de vocês (também). No dia a dia, ampará-los, protegê-los, buscar o direito de cada um deles diante da sociedade, ser intolerante com a intolerância e vocês verão que o nosso Estado tem aprimorado cada vez mais as nossas políticas públicas para que a gente atinja esse objetivo. A Defensoria Pública tem sido uma grande parceira nessa caminhada”.

Cabe à Defensoria Pública, que em julho completará 42 anos de atuação em Mato Grosso do Sul, a promoção dos direitos humanos, defesa dos necessitados, e luta pelos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, seja na via judicial ou extrajudicial.

Em 2023, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul registrou 342.778 atendimentos em todo o Estado.

Os novos defensores foram aprovados no XVIII Concurso Público de Provas e Títulos, lançado em 2021. Na época, o certame ofertava apenas sete vagas imediatas e registrou 3.611 inscrições para o cargo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também