Riedel entrega mais de R$ 70 milhões em obras para educação e infraestrutura no interior

As principais entregas foram a ampliação do sistema de esgoto e saneamento em Novo Horizonte e Ivinhema

18 outubro 2025 - 18h49Sarah Chaves
Participaram dos atos, o vice-governador Barbosinha, senador Nelsinho Trad, o deputado federal Dagoberto Nogueira, e deputados estaduaisParticiparam dos atos, o vice-governador Barbosinha, senador Nelsinho Trad, o deputado federal Dagoberto Nogueira, e deputados estaduais   (Álvaro Rezende)

O Governo de Mato Grosso do Sul entregou nessa sexta-feira (17) em Novo Horizonte do Sul e Ivinhema, aportes somam mais de R$ 70 milhões, beneficiando diretamente a população dos dois municípios.

Em Novo Horizonte do Sul, a ponte de concreto sobre o Rio Guiraí, construída na rodovia vicinal que liga o município a Jateí, é uma das principais entregas.

Durante o discurso, o governador destacou a entrega da nova Estação de Tratamento de Esgoto da Sanesul, que ele classificou como “um marco na qualidade de vida da população”, lembrando que o município passa a ter mais de 20% de cobertura de saneamento, com a meta de universalização nos próximos anos.
Riedel também elogiou as melhorias nas escolas da rede estadual e municipal. “É gratificante ver nossas escolas de tempo integral com estrutura moderna, alunos participando, professores motivados e diretores comprometidos. A educação é a base de tudo o que estamos construindo em Mato Grosso do Sul”, afirmou.

O governador ainda se comprometeu a apoiar a reforma do Hospital Municipal, garantindo melhores condições de atendimento à população. Ele também anunciou novas obras de infraestrutura e habitação.
Ele destacou a parceria com o prefeito e a Câmara Municipal e anunciou a publicação, pela Agesul, da contratação do projeto da região de Ivinhema, que inclui 647 quilômetros de revitalização e recapeamento asfáltico, ligando Ivinhema à MS-475, em direção a Novo Horizonte do Sul.

“Se a gente quer avançar na pavimentação, no saneamento e nos prédios públicos, é fundamental manter o cuidado com as praças, as escolas municipais, as unidades de saúde e o hospital. Na infraestrutura mais pesada, nós também vamos avançar”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Com investimentos de R$ 3,5 milhões, a ponte de 74,2 metros de comprimento e 6 metros de largura substitui a antiga travessia de madeira, garantindo mais segurança e mobilidade para moradores e produtores rurais.

No setor de saneamento, a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, com R$ 6,3 milhões em investimentos via Programa Avançar Cidades, contemplou 17,7 quilômetros de rede coletora, 1.207 ligações domiciliares, uma elevatória na Vila Nova e um sistema de pós-tratamento, beneficiando centenas de famílias e promovendo saúde pública e qualidade ambiental.

Na área da educação, a Escola Estadual Dorcelina de Oliveira Folador passou por reforma parcial e adequações de acessibilidade, no valor de R$ 3,5 milhões, incluindo substituição de cobertura, impermeabilização, revisão elétrica e hidrossanitária, reforma de banheiros e cozinha, adequação de calçadas e revitalização da quadra poliesportiva.
A escola ainda recebeu R$ 209 mil em mobiliário novo, com ar-condicionado, mesas, armários, gaveteiros, tablets e chromebooks.

Ainda na cidade, foi assinada a ordem de serviço de R$ 2,6 milhões para pavimentação e drenagem do Bairro Água Azul, contemplando o Loteamento Residencial Água Azul, com 134 unidades habitacionais em construção.

O prefeito Aldenir Barbosa do Nascimento destacou que os investimentos representam um avanço histórico. "A reforma da escola representa mais conforto, dignidade e aprendizado para nossos alunos. É um investimento que transforma vidas e garante um futuro melhor”, finaliza.

Ivinhema

Em Ivinhema, o Governo do Estado aplicou R$ 6,9 milhões na reforma e modernização da Escola Estadual Joaquim Gonçalves Ledo e na aquisição de mobiliário, incluindo mesas, armários, conjuntos escolares, aparelhos de ar-condicionado, tablets e chromebooks.

As obras contemplaram adequações de acessibilidade, proteção contra incêndio e pânico, proteção contra descargas atmosféricas, vigilância sanitária, substituição de cobertura, pisos e esquadrias, pintura interna e externa, reforma dos banheiros, adequação de calçadas e reparos hidrossanitários, além da reforma do alambrado da quadra esportiva.

No setor de saneamento, por meio da Sanesul, o Estado executou R$ 30,4 milhões em melhorias, incluindo a construção de uma nova estação de tratamento e de um emissário, 98,3 quilômetros de rede coletora de esgoto, 6.412 ligações domiciliares, quatro estações elevatórias, 7.023 metros de linha de recalque e obras complementares, ampliando a cobertura e a eficiência do sistema.

Na infraestrutura urbana e rural, R$ 9,2 milhões foram aplicados na restauração funcional dos bairros Guaíra, Piravevê e Centro, e mais R$ 2,9 milhões no controle de erosão no bairro Triguenã e R$ 2,6 milhões na pavimentação e drenagem das ruas do Distrito de Amandina.

Por meio do programa MS Ativo, outras vias urbanas receberam restauração asfáltica, com investimento de R$ 4,1 milhões, e foram construídas três pontes de concreto armado sobre o córrego Santa Rosa, totalizando R$ 3,8 milhões.


Em seu discurso, o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro, destacou o avanço que o município alcançou nos últimos anos, resultado do trabalho conjunto com as lideranças estaduais e federais. “São investimentos que fortalecem a nossa cidade, melhoram a infraestrutura e ampliam as oportunidades para todos. Cada obra representa mais qualidade de vida e desenvolvimento para a população”, afirmou.

Entre as conquistas, o prefeito enfatizou um marco histórico: a construção de 134 casas populares que estão sendo entregues a famílias do município. "Essas moradias representam dignidade e realização de um sonho para muitas pessoas. É fruto de muito trabalho, de articulação e da união de esforços".

Participaram ainda dos atos, o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), senador Nelsinho Trad, o deputado federal Dagoberto Nogueira, os deputados estaduais Pedro Caravina, Londres Machado, Ronaldo Modesto, Zé Teixeira, Lia Nogueira e Mara Caseiro, os secretários Jaime Verruck (Semadesc) e Eduardo Rocha (Casa Civil), e o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, além de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da região.
 

