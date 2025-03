Riedel fala sobre encontro com governador de SÃ£o Paulo e futura parceria no agro

Em encontro com o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo, o governador por Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, informou que discutiu pontos de interesse, principalmente no que diz respeito às possibilidades de convênio da relação dos produtores dos dois estados, que deve ser anunciado em breve.

Ainda segundo Riedel, no encontro também foram debatidos interesses em comum na infraestrutura rodoferroviária. “E uma agenda de conversas sobre o Brasil, sobre o que estamos fazendo, os desafios dos estados, toda a situação que a gente quer enxergar para o Brasil. E eu fiquei muito feliz de constatar que o governador Tarcísio tem uma visão muito clara das demandas da sociedade brasileira, tem uma visão extremamente assertiva em relação ao que eu chamo de agenda do Brasil real”.

Segundo o governador de Mato Grosso do Sul, o bate-papo foi “extremamente produtivo”. “Vai gerar consequências objetivas e diretas para ambos os estados através do que nós vamos em breve anunciar, mas, ao mesmo tempo, em perceber que existe um alinhamento de interesse por construir essa agenda do Brasil real de maneira muito forte”, ele finalizou, dizendo que essa agenda é prioridade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também